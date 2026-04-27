La inversión en inteligencia artificial parece no tener fin. Las grandes compañías tecnológicas estadounidenses (los llamados hiperescaladores) están demostrando con sus acciones que el gasto en IA ya no es opcional: es una cuestión de éxito o muerte empresarial.

La IA ha demostrado su capacidad para disrumpir sectores enteros, y la habilidad de adaptarse a nuevos mercados y dominarlos desde el inicio se ha convertido en el pilar central del éxito corporativo.

En este escenario, Google continúa acometiendo inversiones millonarias, esta vez en la popular Anthropic, alimentando una vez más la ya conocida “financiación circular” del sector.

El viernes, tras conocerse la noticia, las acciones de Alphabet subieron un 1,6 %. Sin embargo, con los resultados del primer trimestre a la vuelta de la esquina, emerge una pregunta clave: ¿afectará negativamente este gasto al desempeño de Google? ¿Recibirán los inversores un aumento del CAPEX en IA de manera positiva?

Google prepara una inversión de hasta 40.000 millones en Anthropic

Google está ultimando una de las mayores operaciones financieras de la historia reciente de la inteligencia artificial: una inversión de hasta 40.000 millones de dólares en Anthropic, la startup que se ha convertido en uno de los actores más influyentes del sector.

La operación se estructurará en dos fases: una primera inyección inmediata de 10.000 millones, seguida de otros 30.000 millones condicionados al cumplimiento de hitos de rendimiento.

La valoración implícita de Anthropic en esta etapa asciende a 350.000 millones de dólares, con estimaciones internas que sitúan su potencial a largo plazo por encima de los 800.000 millones.

Una alianza estratégica entre competidores directos

A pesar de competir directamente en el segmento de modelos asistentes de IA, Google y Anthropic han decidido reforzar su alianza. Ambas compañías buscan no perder terreno frente a OpenAI y Microsoft, que dominan actualmente la narrativa del sector.

El acuerdo entre ambas firmas, que llega poco después de que Amazon aumentase su inversión en Anthropic, establece que Google Cloud suministrará cinco años de capacidad computacional a Anthropic, un recurso vital en un momento en el que la disponibilidad de chips es el principal cuello de botella de la industria.

Anthropic es ya uno de los mayores clientes de las TPUs de Google, que compiten directamente con las GPUs de Nvidia y con los chips de inferencia de nueva generación.

La alianza se amplía con Broadcom, proveedor clave de hardware para Google, reforzando la estrategia de asegurar demanda estable para las TPUs y reducir la dependencia del ecosistema Nvidia.

El CAPEX vuelve al centro del debate: la métrica que puede mover las Big Tech esta semana

Durante los próximos días, cuando las mayores compañías de Estados Unidos presenten sus resultados del primer trimestre, habrá una palabra que se repetirá constantemente: CAPEX.

El CAPEX (Capital Expenditures) refleja la inversión que realiza una empresa en activos tangibles o intangibles para incrementar su capacidad productiva.

Siempre ha sido una métrica relevante, pero en los últimos meses su importancia se ha disparado debido a la disrupción de la IA. Y es que con la llegada de la inteligencia artificial, las grandes tecnológicas se han visto obligadas a multiplicar su capacidad de cómputo, desarrollar modelos propios y diversificar su negocio hacia nuevas áreas como bases de datos, chips, cloud, supercomputación o centros de datos.

Alphabet como ejemplo del cambio estructural

En su modelo tradicional, Google apenas necesitaba grandes inversiones en activos físicos: su negocio giraba en torno a la publicidad digital.

Sus tangibles eran principalmente oficinas y servidores. Pero con la evolución de la IA y el cloud, Alphabet ha tenido que transformar su estructura de inversión.

El crecimiento exponencial del CAPEX fue una de las razones por las que varias Big Tech cayeron en la temporada de resultados anterior, los inversores quieren gasto en IA, sí, pero quieren ver ingresos asociados a ese gasto.

Las gráficas recientes muestran cómo los activos tangibles y el CAPEX de Alphabet han aumentado a un ritmo acelerado durante el último año.

Un movimiento que puede redefinir la carrera de la IA

La inversión de Google en Anthropic no es solo una apuesta financiera: es un movimiento defensivo y ofensivo a la vez. Busca asegurar acceso prioritario a modelos avanzados, demanda garantizada para sus TPUs, ventaja competitiva frente a OpenAI y Microsoft y control sobre un actor clave en la próxima generación de agentes de IA.

En un sector donde la escala computacional y la velocidad de despliegue marcan la diferencia, Google está enviando un mensaje claro: la batalla por el liderazgo en IA será multimillonaria, estratégica y global. Y Anthropic se ha convertido en el aliado que nadie quiere perder.

Cómo invertir en Alphabet desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a Alphabet (GOOGL.US), la matriz de Google y una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo, con liderazgo en buscadores, publicidad digital, computación en la nube e inteligencia artificial.

Su papel central en el desarrollo de modelos avanzados de IA, infraestructura cloud y servicios digitales la convierte en un valor clave para muchos inversores.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en Alphabet de forma eficiente y con costes muy reducidos.