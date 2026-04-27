Las acciones de Acciona se disparan: Nordex da la sorpresa

Las acciones de Acciona están liderando la sesión del Ibex 35 con subidas de más del 4%. Aunque el optimismo sectorial por la crisis energética y la posible desescalada en el Estrecho de Ormuz ayuda, el verdadero motor detrás de estas subidas son los resultados del primer trimestre de Nordex, el fabricante de aerogeneradores alemán del que Acciona es el principal accionista.

Nordex presenta sus resultados trimestrales y las acciones de Acciona repuntan

Nordex ha batido las expectativas de ventas, alcanzando los 1.600 millones de euros y creciendo en más de un 10%. Además, ha confirmado una mejora sustancial en su margen EBITDA de 2,7 puntos porcentuales y subiendo casi un 70% interanual. El EBITDA es el beneficio antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones. Por ello, las acciones de Nordex se están disparando un 11% en la jornada de hoy.

¿Cómo afecta esto a Acciona?

El impacto en la cotización de las acciones de Acciona es directo y contundente por una cuestión de consolidación de balance. Al ser el accionista mayoritario (controlando el 47% de la compañía), los resultados de Nordex impactan de manera directa en Acciona. Los inversores ven en estos resultados la confirmación de que la división industrial del grupo ha dejado atrás los problemas de suministro y costes energéticos que lastraron al sector eólico.

De hecho, podríamos decir que las subidas son incluso más moderadas de lo que podrían serlo, ya que el 47% de un 11% de subida supondría un repunte de más del 5% en el valor de la participación de Acciona en Nordex, mientras que ahora sube tan solo un 4%.

Además, esto también ayuda a dar más visibilidad a los resultados de Acciona, ya que aunque “solo” controle el 47% de Nordex, se imputa el 100% de los ingresos en sus cuentas por el método contable exigido. Además, esto también permitirá expandir márgenes a la compañía. Sin embargo, Nordex tuvo un flujo de caja libre negativo de más de 98 millones de euros, por lo que no todo el impacto será positivo.

Acciona presentará sus cifras trimestrales el 7 de mayo, al igual que Acciona Energía, de la que Acciona tiene algo más del 90%.

Las acciones de Acciona suben un 29% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Acciona?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acciona (ANA.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.