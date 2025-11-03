El Ibex 35 abre con dudas

El Ibex 35 abría la primera sesión de la semana con dudas y sin una dirección clara, pero manteniendo los 16.000 puntos. A pesar de que la semana pasada fue una de las semanas más fuertes en términos de resultados, sobre todo por la banca española, esta semana también tenemos valores destacados como Telefónica o IAG. Además, en Estados Unidos todavía tenemos también valores relevantes, por lo que se espera que la volatilidad en general pueda ser alta. A medida que avanza la sesión, el selectivo español está empezando a repuntar.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Mapfre lideran la sesión después de que el viernes se hundieran un 5% tras presentar sus cifras trimestrales. Aunque la evolución comercial fue positiva, la compañía se anotó un deterioro contable en México y otros movimientos en Italia o Alemania que parece que no gustaron al mercado. Por otro lado, las acciones de Sabadell también repuntan después de que el BCE haya rebajado ligeramente la exigencia de requerimiento de capital, a pesar de que la entidad es la última en presentar sus cifras dentro del sector bancario y habrá que esperar a la semana que viene. Acerinox también rebota después de caídas de casi el 3% el viernes por unos resultados que tampoco convencieron al mercado.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

En la parte baja no hay grandes noticias a destacar. Solaria, Naturgy o Cellnex están copando la parte baja, que varía entre estas tres compañías. También se cuela entre las que más caen las acciones de Telefónica, que mañana presentará sus cifras después de los fuertes rumores sobre el recorte del dividendo. Aunque no es oficial, el mercado da por hecho que mañana la compañía incluirá una reducción de su dividendo en el nuevo plan estratégico debido a las necesidades de caja que afronta la empresa.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.