El Ibex 35 abre con ligeras caídas

El Ibex 35 ha comenzado la última sesión de la jornada con ligeras caídas, en esta ocasión influenciada por los descensos generales en Europa. Aunque el clima es de caídas, lo cierto es que son bastante moderadas y no es descartable ver un cambio de panorama a medida que vaya avanzando la sesión. Los datos macro no han sido demasiado relevantes ni han dejado sorpresas.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Indra suben un 5% y lideran al Ibex 35. El motivo es claro: la compañía ha cerrado uno de los contratos más sustancioso de su historia para gestionar la venta de billetes y el control de acceso del metro de Londres. Si bien era una negociación ya conocida por el mercado, estaba momentáneamente bloqueada. Pensamos que es una gran noticia y que muestra que el resto de líneas de negocios de Indra, más allá del segmento de defensa, también son competitivas en sus respectivos mercados. El contrato es de un importe de 524 millones de libras, pero extendible hasta más de 845 millones de libras que se dividiría en alrededor de 8 años, lo que le da una fuente de ingresos clara y previsible. Merlin o Fluidra también suben, pero son repuntes bastante moderados.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Amadeus copa la parte baja de la tabla, repartiendo dividendo hoy. En cualquier caso, la caída de hoy no puede achacarse al pago del dividendo, puesto que la fecha ex-dividendo (cuándo se descuenta de la cotización) fue hace dos días. Repsol sigue con experimentando caídas y borra las subidas que había experimentado a comienzos de año. Más allá de valores concretos, la mayoría de valores del Ibex 35 están con leves bajadas, pero sectores como la banca están enteros en rojo, lo que pesa mucho para el índice.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

