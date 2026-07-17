Ligero retroceso del Ibex 35 (-0,25%), que presenta un menor movimiento que el resto de parqués europeos, pero, al igual que ellos, acusa el temor del mercado a que las valoraciones del sector tecnológico no pueda cumplir con las expectativas que se han generado con la IA, o no puedan hacerlo de manera generalizada, y empecemos a ver presentaciones trimestrales peores de lo esperado para algunas cotizadas.

La sesión asiática también ha fluctuado con este tono, pero con un desempeño nefasto con caídas que alcanzan el 3,4% para el China A50 y el 4% para el Nikkei 225. A esto se suma el incremento de las tensiones geopolíticas y el foco de Estados Unidos en tener un control total sobre el estrecho de Ormuz, a lo que se opone frontalmente Irán, por lo que un nuevo acuerdo de paz queda ahora mismo muy lejos. Por su parte, el oro recupera medio punto porcentual para mantenerse estable en el nivel de 4.000 dólares.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Red eléctrica lidera el Ibex 35 (+1,43%) en una sesión protagonizada por el claro impulso del sector energético. Le siguen Naturgy Energy, con una subida de más de un 1,20%, e Iberdrola.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las bajadas se mantienen mayoritariamente controladas dentro de las compañías del selectivo. Únicamente sobresale el sector acerero, con caídas más contundentes tras una primera mitad de julio en el que han logrado un rendimiento del 10% en ArcelorMittal y del 7% en Acerinox a causa de la nueva regulación europea contra la importación de acero.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.