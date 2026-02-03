El apetito por el riesgo se ha ido desvaneciendo poco a poco de los mercados financieros según el transcurso del día. Los metales han vuelto a cotizar al alza, mientras los principales selectivos mundiales inician el día en verde ante la perspectiva de crecimiento ligada a la inteligencia artificial. Sin embargo, poco a poco el tono ha ido cambiando hacia un sesgo más negativo, impulsando una rotación que ya venimos asistiendo desde principios de año hacia industrias más sensibles a la economía.

El Ibex 35 consolida los 18.000 puntos

A pesar de estos movimientos el Ibex 35 consigue mantenerse por encima de los 18.000 puntos, en una jornada en la que los sectores más dependientes de los tipos de interés han destacado sobre el resto. La inflación sigue progresivamente a la baja entre las principales economías europeas, lo cual alimenta el debate de un posible recorte de tipos a lo largo del año beneficiando a sectores con endeudamiento, alta rentabilidad por dividendos y cuya actividad pueda mejorar. Un ejemplo de ello es Merlin, que ha liderado los avances del índice.



A nivel de presentaciones de resultados hoy ha sido el turno de Unicaja. Aunque sus resultados han estado en línea con lo esperado el mercado ha castigado su cotización. El mercado sigue viendo a Unicaja como la entidad más débil del selectivo. Las comisiones no terminan de despegar, con un crecimiento menor que el de otras entidades y una base de clientes que no está claro que tolere pagar por ciertos servicios. Si tenemos un margen de intereses que crecerá a un bajo ritmo y unas comisiones que tampoco terminan de crecer con fuerza, el aumento del beneficio será reducido, lo que dejaría el aumento del pay out insuficiente para los accionistas.



Por otro lado, Repsol se ha visto penalizada tras conocerse la sanción de 20,5 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a tres de sus filiales, por prácticas comerciales consideradas abusivas en 2022 que perjudicaron a gasolineras independientes. Además, estas compañías quedan excluidas de concursos públicos durante un periodo de seis meses.



Además, Indra y Amadeus han acabado en la parte baja del índice. En el caso de Indra, estamos viendo las consecuencia del frenazo de Sepi sobre la compra de Escribano por parte de la compañía, y como hemos visto en anteriores ocasiones es un tema del que los inversores huyen al ser un campo más ligado al aspecto político que económico. Por otro lado, Amadeus, confirma su mal arranque de año confirmándose como el peor valor del selectivo.

Las tecnológicas americanas como protagonistas

En Wall Street el día ha sido muy ajetreado. Entre las 178 empresas del S&P 500 que han presentado sus resultados en lo que va de la temporada, el 79% ha logrado superar las previsiones de los analistas, mientras que el 16% las ha incumplido. El ritmo de crecimiento de beneficios se mantiene en los dobles dígitos, situándose por debajo de trimestres anteriores, pero los márgenes son los mejores de los últimos años, lo cual pone de relieve el impacto positivo de la inteligencia artificial.



Las compañías tecnológicas y lo relacionado a la inteligencia artificial ha tenido especial protagonismo en la jornada de hoy. Por un lado, Palantir subía con fuerza al presentar datos del trimestre muy por encima de lo esperado, mientras los mercados se preparan para valorar las cifras de AMD y su posible desafío sobre Nvidia.



Una de las noticias del día es que SpaceX ha comprado xAI por 1,25 billones de dólares para unir el imperio de Elon Musk, y preparar lo que va a ser la salida a bolsa más importante de la historia. Con esta decisión Elon Musk ha decidido agitar una vez más el panorama tecnológico global, esta vez revolucionando simultáneamente el sector aeroespacial y el de la inteligencia artificial. Según el empresario, la demanda mundial de electricidad crecerá tanto en los próximos años que los recursos terrestres no podrán cubrirla sin generar tensiones medioambientales y sociales. Su solución pasa por abastecer la computación desde el espacio, donde la energía solar es continua y prácticamente ilimitada.

Oro y plata reaccionan

Entre los metales destacan las subidas del oro de más del 5%, superando los 4.900 dólares la onza, mientras que la plata se disparó casi un 12%. Los metales vuelven a estar al alza, y la fortaleza de otras divisas similares, especialmente las antípodas, ha bastado para hacer caer el dólar, lo cual favorece a las materias primas.

Consideramos que la volatilidad actual responde más a factores técnicos y de posicionamiento que a un deterioro real de los fundamentales que han impulsado el rally del oro. El aumento sostenido de la deuda pública, los déficits fiscales estructurales y la persistencia de riesgos geopolíticos refuerzan el papel del oro como activo de cobertura estratégica, más allá de movimientos especulativos de corto plazo.