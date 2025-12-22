El Ibex 35 arranca la semana con tono moderado

Repsol (+2%) lidera las subidas del Ibex 35 debido al aumento de la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, tras la confiscación de un tercer buque petrolero. El cerco al comercio marítimo venezolano continúa estrechándose, mientras el precio del petróleo acumula un avance del 4% en la última semana. A ello se suman las sanciones a Irán y las limitaciones a la producción rusa, factores que añaden un componente geopolítico adicional al encarecimiento del crudo. Este repunte llega después de que la materia prima cotizara en mínimos de cinco años, en un contexto global marcado por el temor a un exceso de oferta de cara a 2026 y por una demanda más débil en China y Europa.





En el mercado español, Indra vuelve a ocupar titulares. La compañía, junto con EM&E, ha sido seleccionada para diseñar y suministrar una nueva generación de obuses para las Fuerzas Armadas, en un contrato valorado en 7.240 millones de euros. El proyecto se plantea como un programa de largo recorrido destinado a modernizar de forma integral las capacidades de artillería del Ejército, reemplazando equipos obsoletos y ampliando el número de unidades disponibles.

El oro y la plata siguen subiendo

Tras un 2025 excepcional, el oro y la plata se encaminan a registrar su mayor incremento anual desde 1979. En lo que va de año, el oro se ha revalorizado un 68% y la plata un 139%. La rivalidad estratégica entre los bloques liderados por EE. UU.-Occidente y China-Rusia se percibe ya como estructural, lo que refuerza el papel del oro como activo neutral, ajeno a sistemas de pago dominados por una sola potencia. Además, el uso cada vez más frecuente de sanciones financieras y restricciones comerciales ha llevado a numerosos países a recurrir al oro como protección frente a eventuales congelaciones de reservas en dólares o euros. Paralelamente, los bancos centrales de economías emergentes han intensificado sus compras para reducir su exposición al dólar, generando una demanda adicional vinculada directamente al riesgo geopolítico. En este entorno, algunas divisas refugio tradicionales empiezan a considerarse menos efectivas ante la intervención de los bancos centrales, lo que refuerza el atractivo del oro y estimula la entrada de capital institucional en ETFs respaldados por el metal.



La sesión en Wall Street arranca marcada por la noticia de que Nvidia enviará sus procesadores gráficos H200 a clientes chinos a partir de mediados de febrero de 2026. Aunque no se trata de la tecnología más avanzada de la compañía, el H200 sigue siendo fundamental para entrenar grandes modelos de lenguaje y gestionar cargas de trabajo complejas. Esto podría abrir la puerta a acuerdos de largo plazo con grandes empresas chinas y mejorar las previsiones de ingresos de Nvidia para el próximo ejercicio fiscal.



Por otro lado, Paramount Skydance ha lanzado una nueva opa hostil sobre Warner Bros Discovery, elevando su propuesta en efectivo y entrando en competencia directa con el acuerdo ya firmado entre Warner y Netflix. Para reforzar la solidez financiera de la operación, Larry Ellison ha ofrecido una garantía personal de 40.400 millones de dólares, con el objetivo de disipar las dudas del consejo de Warner sobre la capacidad de financiación. Este movimiento incrementa la presión sobre la compañía y eleva las posibilidades de que Netflix mejore su oferta o de que la disputa termine en los tribunales.

