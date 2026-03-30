El Ibex 35 comienza la semana con caídas debido a que la incertidumbre en Oriente Medio continúa siendo alta. Aunque Trump ha hecho alguna declaración optimista sobre las negociaciones, la realidad es que los ataques continúan e incluso se empieza a hablar en el mercado sobre una posible intervención terrestre. En resumen: después de un mes de conflicto la situación sigue siendo muy tensa y el petróleo Brent está cerca de los 109$ el barril a pesar de que podríamos ver una flexibilización en el tránsito a través del estrecho de Ormuz.

Empresas que más suben del Ibex 35

Dentro del Ibex 35 las empresas de servicios básicos, también conocidas como utilities, están teniendo un buen comportamiento y lideran las subidas. Naturgy o Endesa son empresas que pueden beneficiarse del aumento de los precios de la energía. Aunque el fuerte aumento de precios podría provocar cierta contracción en la demanda, la realidad es que parte importante del consumo es fijo, por lo que estas empresas deberían salir beneficiadas. Redeia, Repsol o Enagás también están entre las 5 empresas que más suben hoy. Las acciones de Repsol están por debajo de sus máximos de marzo del día 19, pero ha tenido un fuerte rebote y parece que la nueva estructura de impuestos para hacer frente a estas subidas del petróleo ha gustado al mercado porque las acciones de Repsol acumulan un fuerte rebote.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Indra caen más de un 1% y son el valor más bajista del Ibex 35. Los inversores siguen intranquilos por las tensiones entre el gobierno y la directiva de la compañía. Además, ahora la empresa tendrá que revisar sus planes estratégicos después de renunciar a la fusión con EM&E. Pensamos que a esto se le ha sumado que la compañía había multiplicado su valor en bolsa por casi 3, por lo que es normal ver una toma de beneficios a estos niveles. Vemos de nuevo caídas en valores afectados por las subidas del petróleo. Acerinox, como empresa intensiva en energía e IAG, dependiente de los precios del combustible, sufren caídas que van incrementándose a medida que avanza la sesión. La banca también sufre por el impacto en la demanda de crédito que este contexto de incertidumbre puede producir. También puede estar pesando las tensiones en el mercado de crédito privado por el miedo a que se propague al resto de entidades financieras.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.