Las acciones del Santander caen un 1,8% a pesar de la mejora en la recomendación del Deutsche Bank. Los compradores no se hacen fuertes en el día de hoy, y el mercado está castigando el anuncio del Banco Santander de amortizar de manera anticipada la emisión de unos bonos "CoCos" (participaciones preferentes contingentemente convertibles) por un valor de 1.033 millones de euros, emitidos en el año 2020. La amortización será voluntaria y afecta a toda la emisión, y la entidad ya ha notificado a los titulares y a la CNMV que esta decisión es irrevocable.

El Santander amortizará los CoCos el próximo mes de enero

Esta amortización anticipada implica que el Banco Santander reembolsará el valor nominal de estos bonos a los inversores antes de la fecha de vencimiento originalmente prevista, en este caso coincidiendo con la primera ventana opcional de amortización, que será el 14 de enero de 2026. Además del valor nominal, se pagará la remuneración correspondiente no satisfecha hasta esa fecha. Esta operación ha sido autorizada por el Banco Central Europeo.

Este tipo de movimiento suele responder a razones de gestión de capital y optimización financiera. Amortizar los CoCos permite al banco ajustar su estructura de capital, cambiar el perfil de deuda y mejorar las condiciones de financiación, beneficiándose de posibles mejores condiciones de mercado o de una estructura más eficiente. Además, al tratarse de CoCos, exclusivamente computan como capital de nivel 1 efectivo hasta su amortización.

Los CoCos amortizados estaban pagando un cupón anual del 4,375% y cotizaban en la Bolsa de Valores de Irlanda. Santander realizará el pago a los titulares a través del agente de pagos en la fecha mencionada, incluyendo los intereses devengados hasta entonces. Este tipo de operaciones es un indicio de una situación de capital sólida ya que el Banco Central Europeo autoriza sólo las amortizaciones anticipadas cuando la entidad cumple de forma holgada con los requisitos regulatorios.

Deutsche Bank mejora del precio objetivo de las acciones del Santander

En contraste con el castigo que están recibiendo hoy las acciones del Santander tras conocerse la amortización anticipada de los CoCos, el banco ha recibido una nueva valoración de Deutsche Bank, que ha incrementado en un 19% la valoración que otorga a sus títulos. En concreto, la entidad alemana ha elevado el precio de las acciones del Santander hasta los 9,80 euros por título, frente a los 8,20 euros previos, un movimiento que refleja el notable desempeño que la entidad ha tenido durante el ejercicio, en el que sus títulos acumulan una revalorización del 107% durante.

Esta revisión al alza se sustenta en varios factores clave, como el incremento que ha experimentado la entidad en los nueve primeros meses de 2025, donde ha visto cómo su beneficio atribuido se disparaba un 11%, hasta alcanzar los 10.337 millones de euros. El Santander ha mostrado solidez en el control de costes y sigue sumando clientes, lo que ha fomentado la mejora en rentabilidad. Además, la acumulación del capital del banco, así como la perspectiva de una remuneración al accionista más atractiva, han reforzado la confianza de Deutsche Bank, mientras que el contexto sectorial, con subidas de cotización en la banca española, también ha sido favorable para la firma, que destaca por su potencial adicional.

El nuevo precio objetivo para las acciones del Santander supone un potencial alcista moderado (5,48% adicional según el cierre del viernes), mientras la recomendación de Deutsche Bank continúa siendo de “comprar”. Esta decisión aporta mayor confianza a los inversores y subraya el atractivo de Santander dentro del sector financiero europeo en un momento de récord en resultados y mejora en eficiencia operativa.

