El Ibex 35 cae por debajo de los 19.200 puntos en la apertura

Retroceso en la apertura bursátil del Ibex 35 (-0,4%), en línea con el resto de parqués bursátiles europeos. La tensión en Oriente Medio aumentó tras los incidentes con petroleros en el estrecho de Ormuz y los nuevos ataques con misiles de Irán, elevando el riesgo geopolítico. Como cerca del 20% del petróleo mundial pasa por esta ruta, cualquier interrupción podría reducir la oferta y encarecer el crudo, estrechando su diferencial con la cota de los 100 dólares por barril.

En el ámbito de la inteligencia artificial, la empresa china Moonshot suspendió temporalmente nuevos registros para su modelo Kimi K3 debido al exceso de demanda. El éxito de este modelo incrementó la preocupación por la creciente competitividad de la IA china frente a la occidental. Esta situación está provocando caídas en las acciones de fabricantes de semiconductores, ante el temor de una menor inversión en chips de alto rendimiento. Además, el mercado cuestiona el liderazgo de Estados Unidos en IA por la capacidad de China para desarrollar modelos avanzados con menores costes.

Por su parte, las bolsas asiáticas finalizaron la jornada con correcciones notables, entre las que destaca el -4,46% del KOSPI, en un contexto de preocupación por valoraciones elevadas ligadas a la inteligencia artificial y por el posible impacto de modelos más eficientes en la demanda futura de chips. En paralelo, el oro y el Bitcoin corrigen unas décimas en estos momentos.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Repsol lidera el Ibex 35 (+1,88%) en una sesión en la que consigue, de nuevo, capturar el incremento de tensiones en el golfo Pérsico, con un barril de Brent que ya supera los 90 dólares. Más allá de Repsol, ninguna cotizada del Ibex alcanza el 1% de subida, con incrementos más modestos aglutinados dentro del sector energía.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las mayores bajadas dentro del Ibex 35 se concentran en el sector turístico, a raiz del aumento en el precio del petróleo, de vital importancia para los viajes. El mercado teme que el conflicto actual en Oriente Medio y los ataques cruzados entre Irán y EE. UU. siga aumentando el precio de la principal materia prima energética.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.