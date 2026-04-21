El Ibex 35 cede terreno ante la subida del petróleo

Los mercados cotizan en la jornada de hoy a la baja. Aunque persiste el temor a quedarse fuera de un eventual rally si se alcanza una paz duradera, la ausencia de novedades concretas está pesando en el ánimo del mercado.

Puig lidera el Ibex 35

En el caso del Ibex 35, la sesión termina en pérdidas a pesar de haber cotizado gran parte del tiempo en terreno positivo. Entre los valores más destacados del Ibex 35 encontramos a Puig, que lidera la jornada de hoy ante el creciente interés de Estee Lauder por hacerse con la compañía para formar una empresa capaz de hacer frente a los principales líderes del sector. El acuerdo se puede cerrar con una prima de alrededor del 30% desde los precios de cierre del lunes 23 de marzo, algo por debajo de lo que se ha pagado en otras ocasiones en el sector del lujo, pero dado el contexto actual de incertidumbre geopolítica en Oriente Medio puede llegar a cerrarse en ese rango.

la acompaña entre los valores más alcistas del día en el Ibex 35 ante el, y el cierre del Estrecho de Ormuz durante un día más.

Por otro lado, Enagás ha sido el primer valor del Ibex 35 que presenta cifras trimestrales. Los resultados muestran un perfil sólido pero sin crecimiento real, principalmente por el impacto del marco regulatorio y mayores costes no recurrentes. La deuda se mantiene controlada y el dividendo sigue siendo atractivo, lo que refuerza su carácter defensivo, pero el negocio sigue en transición, más apoyado en estabilidad y futuras oportunidades —como el hidrógeno y el nuevo marco regulatorio— que en una mejora inmediata de resultados.

Entre las empresas penalizadas los bancos siguen rezagados respecto al índice debido a las fuertes subidas del último año que han generado unas valoraciones muy exigentes, que están ahora limitando su potencial.

Los resultados empresariales impulsan Wall Street

Tras una breve pausa en el repunte mensual, que ya se perfila como el mejor desde 2020, el S&P 500 se mantuvo cerca de sus máximos históricos.. Gran parte de culpa la tiene que el 82% de las empresas del S&P 500 que han presentado resultados del primer trimestre han superado hasta ahora las estimaciones de beneficios.

En el ámbito económico, las ventas minoristas en Estados Unidos se dispararon en marzo al mayor ritmo en un año, lo que sugiere que los consumidores continuaron gastando en una amplia gama de productos a pesar del aumento en los precios de la gasolina provocado por la guerra.

En el plano corporativo la noticia del día ha sido que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, cederá las riendas de la empresa a finales de este año, poniendo fin a una gestión de 15 años que convirtió a la compañía en un negocio valorado en 4 billones de dólares que ahora abarca relojes, transmisión de vídeo y servicios financieros, pero quedando rezagado de otros gigantes tecnolÓgicas en la carrera por la IA.

En paralelo, el foco del mercado se sitúa también en la política monetaria, con la comparecencia de Kevin Warsh como candidato a presidir la Reserva Federal, en un contexto en el que la credibilidad del organismo se percibe como uno de los principales riesgos para los mercados.

El precio del petróleo Brent se acerca a los 100 dólares por barril ante las dudas del mercado sobre el acuerdo de paz en Irán, dado que de momento no hay noticias de que una delegación procedente de Irán pueda reunirse con sus homólogos estadounidenses en Pakistán.

En otros mercados el dólar sube, impactando negativamente sobre los metales preciosos. El oro y en mayor medida la plata sufren correcciones ante un entorno geopolítico sin una dirección clara.

En conjunto, la jornada refleja una pausa en la tendencia alcista reciente, con los inversores pendientes de la evolución geopolítica y de las señales de la política monetaria.