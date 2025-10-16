El Ibex 35 ha comenzado con mal pie la sesión de hoy y se anota caídas de medio punto porcentual, cerca de perder los 15.500 puntos. Todo ello después de que ayer se ubicara incluso por encima de los 15.700 puntos, antes de una corrección general en Europa. Aunque no ha habido un evento específico que provoque esta negatividad, parte del mercado apunta a las tensiones que se están reanudando entre China y Estados Unidos.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Solaria repuntan casi un 2% en la jornada de hoy y lidera al Ibex 35. La compañía afronta un panorama cada vez más despejado por el cierre de cortos y una situación sectorial más sana y los inversores apuestan por ello. Lo mismo ocurre en Acciona Energía, que sigue de cerca a la otra compañía renovable del Ibex. De hecho, el resto de valores del selectivo que están en verde están anotándose subidas reducidas, lo que muestra cierto cambio de sentimiento entre los inversores.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de BBVA son las que más caen del selectivo español, con una corrección cercana al 2%. Ya se comienza a hablar sobre el potencial precio de una segunda OPA, que se ubicaría en 3,39€. Sin embargo, aún es pronto para dictaminar ese precio porque se debe resolver la primera OPA y la CNMV tendría que entrar en el asunto. En cualquier caso, el mercado es negativo a un día de conocerse el resultado de la OPA BBVA-Sabadell. Las acciones de Endesa también corrigen, a pesar de que ayer anunciara el inicio de su recompra de acciones.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

