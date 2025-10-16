- El Ibex 35 retrocede
- Las tensiones entre China y Estados Unidos impactan en el mercado
- Las acciones de BBVA descuentan un escenario negativo
- El Ibex 35 retrocede
- Las tensiones entre China y Estados Unidos impactan en el mercado
- Las acciones de BBVA descuentan un escenario negativo
El Ibex 35 ha comenzado con mal pie la sesión de hoy y se anota caídas de medio punto porcentual, cerca de perder los 15.500 puntos. Todo ello después de que ayer se ubicara incluso por encima de los 15.700 puntos, antes de una corrección general en Europa. Aunque no ha habido un evento específico que provoque esta negatividad, parte del mercado apunta a las tensiones que se están reanudando entre China y Estados Unidos.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Solaria repuntan casi un 2% en la jornada de hoy y lidera al Ibex 35. La compañía afronta un panorama cada vez más despejado por el cierre de cortos y una situación sectorial más sana y los inversores apuestan por ello. Lo mismo ocurre en Acciona Energía, que sigue de cerca a la otra compañía renovable del Ibex. De hecho, el resto de valores del selectivo que están en verde están anotándose subidas reducidas, lo que muestra cierto cambio de sentimiento entre los inversores.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de BBVA son las que más caen del selectivo español, con una corrección cercana al 2%. Ya se comienza a hablar sobre el potencial precio de una segunda OPA, que se ubicaría en 3,39€. Sin embargo, aún es pronto para dictaminar ese precio porque se debe resolver la primera OPA y la CNMV tendría que entrar en el asunto. En cualquier caso, el mercado es negativo a un día de conocerse el resultado de la OPA BBVA-Sabadell. Las acciones de Endesa también corrigen, a pesar de que ayer anunciara el inicio de su recompra de acciones.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
3 mercados a seguir la próxima semana – (17.10.2025)
El Nasdaq 100 intenta recuperarse 🌿 La caída golpea a las acciones de uranio.
El Ibex 35 muestra debilidad
El S&P 500 empieza en rojo pero remonta
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.