El Ibex 35 comienza a entrar en terreno negativo

El Ibex 35 abría sin fuerzas en la sesión de hoy y en los primeros compases se debatía entre las subidas y las bajadas. Sin embargo, a medida que avanza la mañana se adentra en terreno negativo. En cualquier caso, el selectivo está por debajo de los 15.000 puntos y está mostrando bastante debilidad. La falta de catalizadores y algunas dudas surgidas la semana pasada lo están penalizando, aunque todavía podríamos conocer alguna noticia de impacto, como la oferta final de BBVA sobre Sabadell.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Solaria vuelven a las alzas y en la jornada de hoy lideran la parte alta de la tabla del Ibex 35. El valor está experimentando mucha volatilidad en las últimas sesiones, aunque hoy las subidas son moderadas. En concreto, el volumen de Solaria tiene picos importantes y en días como el de ayer o la semana pasada puede verse. Las acciones de Logista también se cuelan en las subidas, aunque en general son muy moderadas.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Indra caen casi un 2%, después de que la compañía haya fichado a un directivo de Thales para liderar su negocio en Reino Unido e Irlanda. Estas caídas no son aisladas, ya que el sector defensa en general está cayendo en Europa. Por su parte, las acciones de IAG también cotizan en rojo, después de que ayer anunciara una recompra de bonos. Esta opción no suele ser la más barata para gestionar la deuda, pero la empresa ha evitado usar otros derivados financieros. En cualquier caso, el objetivo es realizar una nueva emisión, por lo que usar derivados podría haber complicado la operación sin necesidad.

Fuente: Plataforma de XTB

