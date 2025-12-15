El Ibex 35 consolida los 17.000 puntos

- El Ibex 35 despunta en Europa
El Ibex 35 está consolidando los 17.000 puntos en el inicio de sesión de hoy con subidas que casi alcanzan el 1%. Aunque el ánimo es positivo en Europa, el selectivo español vuelve a dar la nota optimista y el rally es mayor que el del resto de índices, con la mayoría de valores en verde y la banca con un buen comportamiento.
La banca española está anotándose un sólido comienzo de sesión, con Bankinter y BBVA a la cabeza y todos por encima del 1% de subida. Algunas casas de análisis siguen respaldando al sector y esto está animando de nuevo a los inversores en unas compañías que se anotan subidas considerables en los últimos dos años. Por su parte, Acciona Energía ha anunciado la venta de una cartera solar y eólica en Estados Unidos y México. En total, la venta asciende a unos 1.000 millones de dólares y el movimiento entra dentro de su estrategia de rotación de activos.
La parte baja del Ibex 35 es muy reducida y tan solo unas pocas empresas están en rojo. Grifols es la más bajista, pero el descenso es menor al 1%. Ocurre lo mismo con Cellnex o Fluidra, que se anotan leves bajadas. En general, podemos decir que el ánimo es muy positivo en este comienzo de sesión.
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
