El Ibex 35 consolida los 17.000 puntos

El Ibex 35 está consolidando los 17.000 puntos en el inicio de sesión de hoy con subidas que casi alcanzan el 1%. Aunque el ánimo es positivo en Europa, el selectivo español vuelve a dar la nota optimista y el rally es mayor que el del resto de índices, con la mayoría de valores en verde y la banca con un buen comportamiento.

Empresas que más suben del Ibex 35

La banca española está anotándose un sólido comienzo de sesión, con Bankinter y BBVA a la cabeza y todos por encima del 1% de subida. Algunas casas de análisis siguen respaldando al sector y esto está animando de nuevo a los inversores en unas compañías que se anotan subidas considerables en los últimos dos años. Por su parte, Acciona Energía ha anunciado la venta de una cartera solar y eólica en Estados Unidos y México. En total, la venta asciende a unos 1.000 millones de dólares y el movimiento entra dentro de su estrategia de rotación de activos.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja del Ibex 35 es muy reducida y tan solo unas pocas empresas están en rojo. Grifols es la más bajista, pero el descenso es menor al 1%. Ocurre lo mismo con Cellnex o Fluidra, que se anotan leves bajadas. En general, podemos decir que el ánimo es muy positivo en este comienzo de sesión.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

