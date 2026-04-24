El Ibex 35 corrige un 1% y se despega del resto de Europa

Fuertes caídas para el Ibex 35 al comenzar la jornada. El selectivo español se deja cerca de un 1% en los primeros compases de la sesión a pesar de que Trump ha dicho que el alto el fuego durará tres semanas. Los índices europeos siguen afectados por la guerra y en el caso de España hay que sumarle que la mayor parte del selectivo está en negativo.

Empresas que más suben del Ibex 35

La parte alta de la tabla está muy reducida. Repsol vuelve a beneficiarse de los repuntes del petróleo, aunque en general las subidas de la compañía son más moderadas desde que presentó sus cifras operativas y mostró algunos problemas en su negocio de exploración y extracción. En cualquier caso, es la empresa del Ibex más beneficiada por los repuntes del crudo. Otros valores como Amadeus o Naturgy repuntan, pero de manera suave.

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja de la tabla está copada por Indra. Sus acciones se dejan más de un 3% y el miedo es razonable. Según informan diversos medios, el Pentágono estaría evaluando posibles medidas contra algunos de los aliados de la OTAN que no están colaborando en las operaciones en Irán junto a Estados Unidos. De hecho, según Reuters se baraja la suspensión de la OTAN de España. En ese contexto, las empresas de defensa europeas caen con fuerza, con Indra como la más negativa. Por otro lado, Rovi está anotándose fuertes descensos.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

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