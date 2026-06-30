El Ibex 35 cotiza en una calma tensa en una semana que puede ser tramposa

- Acciona repunta con fuerza
- ArcelorMittal rebota tras una tendencia bajista en las últimas semanas
- Indra y Enagás protagonizan las caídas
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- Indra y Enagás protagonizan las caídas
El Ibex 35 empieza la jornada con subidas de alrededor del 0,2% y una falta de catalizadores. Aunque esta semana tenemos datos de empleo en Estados Unidos, Europa está operando de manera bastante tranquila y tampoco se está contagiando del optimismo que se vivió ayer en Wall Street. Pero cuidado, porque este tipo de semanas son las que pueden dar grandes sustos.
Empresas del Ibex 35 que más suben
En la parte alta del Ibex 35 no vemos grandes protagonistas. Acciona o Acciona Energía repuntan, aunque todavía se encuentran en proceso de buscar a un interesado para la compra parcial de la compañía de renovables. ArcelorMittal está también subiendo y a pesar de las recientes correcciones, la compañía está en positivo en lo que llevamos de año. Las expectativas para el sector acerero europeo son buenas y los inversores llevan ya un año descontándolas.
Empresas del Ibex 35 que más bajan
Hoy, al igual que ocurría en la jornada de ayer, el valor más bajista del Ibex 35 es el que descuenta dividendo. Hablamos de Enagás, que pagará 0,6€ el jueves dos de julio, que es esta semana. La compañía es una de las que añadimos en nuestra Cartera 5 Estrellas para combatir a la inflación. Por su lado, Indra también tiene correcciones en el día en el que se celebra su junta de accionistas y después de que se confirmara por parte del Tribunal Supremo la multa de la CNMC de 13,5 millones de euros.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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