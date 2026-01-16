El Ibex 35 cotiza sin cambios a la espera de catalizadores

Jornada de escasos movimientos en los principales selectivos mundiales más centrados en las presentaciones de resultados y los datos económicos que en la situación geopolítica. El Ibex 35 termina la semana sin grandes cambios ni rumbo claro a falta de nuevos catalizadores. Entre las empresas más destacadas del día podemos mencionar a Rovi. La narrativa del mercado respecto a la farmaceútica es muy positiva, ya que se descuenta que se podrían empezar a ver "brotes verdes" en las ventas en 2027, cuya división de terceros sigue muy afectada por la reducción de la vacunación contra el Covid.

ACS e Indra, entre los protagonistas del Ibex 35

Entre los valores más alcistas de la sesión del Ibex 35 volvemos a encontrar a ACS. La constructora española ha publicado hoy un dividendo flexible de 0,457 euros en febrero, lo cual ha tenido una gran aceptación por los inversores. Desde principios de año se consolida como uno de los valores con mayores subidas del selectivo ante la expectativa del crecimiento esperado por el gasto en infraestructura de Alemania, su posición dominante en construcción de centros de datos en EEUU, y la posibilidad de estar involucrada en la reconstrucción de Venezuela.

Otro de los protagonistas positivos del día es Indra, que inició el día disparada pero que poco a poco ha ido perdiendo terreno. La compañía firmará un contrato para la administración de la venta de billetes y el control de accesos de todo el transporte público de Londres, por un periodo mínimo de 7 años, con un valor del contrato de 524 millones de libras, que puede ampliarse hasta más de 845 millones de libras. Aunque el foco está en defensa, la compañía no debe descuidar el resto de segmentos, ya que le dan una diversificación que otras empresas del sector no tienen. Esto puede suponer un "salvavidas" si el boom por las acciones de defensa desaparece.

En el lado opuesto del Ibex 35 encontramos a las entidades bancarias, que esta semana han conseguido mantener a flote al selectivo nacional a pesar de los datos mixtos de sus homólogas en EEUU, que han arrojado ciertas dudas en los inversores. Unicaja es la única que se ha salvado gracias a la mejora de rating recibida por una casa de análisis basada en la mejora de su rentabilidad, generación de ingresos y por mantener los costes de financiación bajo control.

Las empresas de pequeña capitalización lideran el mercado

A pesar del nuevo optimismo de los fabricantes de chips a raíz de los sólidos resultados de Taiwan Semiconductor, el S&P 500 está teniendo grandes dificultades para conseguir ganar cierto impulso y se encamina hacia un cierre semanal a la baja. Las empresas de pequeña capitalización siguieron subiendo, y el Russell 2000 está superando al S&P 500 por undécima sesión consecutiva. En lo que va de año, el Russell 2000 ha subido alrededor de un 8%, en comparación con una ganancia del 1,5% del S&P 500.

En el plano económico, la producción en las fábricas estadounidenses aumentó inesperadamente en diciembre y el mes anterior se revisó al alza, lo que sugiere que los fabricantes mejoraron al final del año. El entorno macroeconómico favorable, caracterizado por una inflación contenida y un crecimiento acelerado, permite a los mercados resistir las tensiones geopolíticas y continuar su trayectoria ascendente a pesar de las incertidumbres.

La sesión vuelve a ofrecer picos de volatilidad en los metales preciosos, especialmente en el caso de la plata después de que los inversores tomaran beneficios después de sus fuertes subidas y porque Estados Unidos se abstuvo de imponer aranceles a las importaciones de minerales críticos, como la plata o el platino.