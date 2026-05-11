El Ibex 35 ha terminado la jornada de hoy con leves caídas pero con dudas serias. El fin de semana no fue productivo para las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y las bolsas lo han achacado el día de hoy. La visita de Trump a China esta semana puede cambiar la película, pero de momento las bolsas desconfían.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 hemos visto algunas subidas destacadas. Una de ellas ha sido IAG, que ha repuntado alrededor de un 6% después de las caídas del viernes tras su presentación de resultados. La subida de hoy se debe principalmente al anuncio de la recompra de sus bonos convertibles no garantizados con vencimiento 2028. Esto reduce una potencial dilución para el accionista, además de rebajar los costes por intereses para los próximos años. Además, Acciona Energía también ha repuntado con fuerza después de que “Expansión” informara de que Acciona estaría estudiando oparla. En la actualidad, posee el 91% de sus acciones, por lo que la operación no requeriría tanto esfuerzo para Acciona.

La parte baja no ha tenido grandes noticias. Inditex ha caído más de un 2%, mientras que Amadeus e Indra también han corregido. La banca también ha cerrado entera en negativo, lo que ha pesado en el selectivo.

Europa no sube; Estados Unidos pendiente de la visita de Trump a China

Fuera de España, en Europa en general hemos visto descensos, aunque el DAX alemán ha resistido. En Estados Unidos las bolsas están ligeramente en verde. La visita de Trump de esta semana a China se ve como una posibilidad de aumentar las presiones sobre Irán, dada la dependencia de China del estrecho de Ormuz, por el que pasa el 50% del petróleo que importa. Sin embargo, se estima que de momento China tiene reservas de petróleo para cubrir 7 meses de importaciones, lo que le da margen para no sentirse tan presionado como el mercado espera. Por otro lado, la temporada de resultados va aflojando, aunque la semana que viene tenemos las cifras de Nvidia, por lo que esta semana es probable que los inversores ya comiencen a posicionarse.

La plata se dispara

El oro ha subido ligeramente, pero la plata ha despegado un 6% en otra ola de especulación. Todo ello a pesar de que los rendimientos de la deuda pública americana han repuntado en la sesión de hoy.