Los semiconductores vuelven a liderar con fuerza, reforzando la narrativa de euforia en un sector que sigue dominando el ciclo bursátil

Los índices bursátiles tanto en Europa como en Wall Street parecen estar siendo arrastrados en direcciones opuestas por dos tendencias de precios muy fuertes pero contradictorias. Por un lado, existe una tendencia alcista impulsada por un fuerte aumento de las expectativas de beneficios del big tech, en medio de otra ola del “boom de la IA”. Por otro, las valoraciones están bajo presión debido a las declaraciones de Donald Trump, que este fin de semana adoptó un tono más confrontacional respecto a Irán. Los precios del petróleo suben casi un 4%.

El sentimiento en Estados Unidos, sin embargo, es mejor que en Europa. Los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 suben alrededor de 0,2–0,3%.

Un lunes sin grandes referencias: la política gana protagonismo

Con ninguna gran conferencia de resultados prevista para el lunes y solo un número reducido de publicaciones macroeconómicas clave, el mercado podría prestar más atención de lo habitual a los comentarios políticos.

Tanto representantes de Estados Unidos como de Irán podrían intentar escalar o desescalar la situación, lo que podría desencadenar movimientos significativos en el mercado.

También vale la pena vigilar Europa, donde cualquier noticia sobre un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, así como sobre la política monetaria del BCE, será seguida de cerca.

Datos macroeconómicos

Media hora después de la apertura de la sesión estadounidense, los inversores recibirán los datos de ventas de viviendas existentes de abril. El mercado espera un aumento desde 3,98 millones hasta 4,05 millones.

Gráfico del Nasdaq 100

El precio del Nasdaq 100 continúa un movimiento casi vertical al alza en el gráfico, manteniéndose cerca del máximo histórico. El RSI indica una condición claramente sobrecomprada, alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2025.

Posibles niveles técnicos:

Resistencias: retrocesos de 23,6% y 38,2% de Fibonacci.

Soportes en caso de corrección: niveles de 78,6% y 100% de Fibonacci.

Noticias corporativas

Intel (INTC.US) & Micron (MU.US)

A pesar del sentimiento cauteloso en el mercado en general, las acciones de semiconductores siguen registrando ganancias masivas, impulsadas por un posicionamiento casi eufórico de los inversores en el sector. Las acciones suben más del 5% en el after‑hours.

Moderna (MRNA.US)

La acción sube más del 10% después de que la compañía anunciara que está trabajando en una vacuna contra hantavirus.

Babcock & Wilcox (BW.US)

Las acciones suben más del 10% tras los resultados; el segmento energético aumentó sus ingresos un 44% interanual.

Lumentum (LITE.US)

La acción sube alrededor de 4% tras anunciar su inclusión en el Nasdaq 100.