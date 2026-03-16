El Ibex 35 empieza con mal pie la semana

El Ibex 35 empezaba la semana con leves subidas, lo que supone una buena noticia viendo los dos lunes anteriores desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, a medida que ha avanzado la sesión la negatividad ha aumentado y ha empezado a cotizar en negativo. Aunque seguimos viendo la guerra activa, Estados Unidos planea anunciar esta misma semana una coalición con varios países para escoltar a los buques en el estrecho de Ormuz. Los precios de la gasolina y el gas empiezan a preocupar y esta sería una solución para rebajar las tensiones inflacionarias. En cualquier caso, todavía falta información para que el mercado compre la idea. En Europa el sentimiento es parecido al del selectivo español.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Repsol son las más alcistas del selectivo español y destacan con un repunte de más del 3%. La compañía se beneficia de la escalada de los precios del crudo y del gas. El barril de Brent sigue hoy al alza y se consolida por encima de los 100 dólares, mientras que la compañía avanza en su operatividad en Venezuela, consiguiendo un acuerdo para volver a suministrar gas al país y cobrar sus deudas en petróleo. Merlin está teniendo también repuntes, a la vez que Solaria y Colonial. Solaria podría beneficiarse de las subidas de precios de la energía, aunque gran parte de sus ingresos vienen de contratos con precios ya fijados. Por su parte, las socimis pueden ser una opción atractiva para aquellos que quieran invertir en activos reales a través de empresas. Los alquileres de estas empresas están en ciudades con un alto nivel de ocupación, por lo que en este contexto les pueden ser útiles a los inversores para equilibrar sus carteras.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de IAG son las más bajistas del Ibex 35. Aunque las caídas no son demasiado pronunciadas, sí que marcan la preocupación de los inversores ante el repunte de los precios del petróleo y que empujarán al alza los precios del combustible. Amadeus también corrige y la preocupación se extiende a parte del sector turístico, no solo a las aerolíneas. Inditex muestra dudas y los inversores ven la subida de los precios del petróleo como una amenaza para su modelo de negocio, muy dependiente de la logística y su capacidad para suministrar de producto a sus tiendas con agilidad. La banca había empezado bien la sesión, pero a medida que avanza se torna de rojo por las dudas que generan las salidas de capital de los fondos de capital privado de las grandes firmas especializadas y su posible impacto en el sistema financiero. Además, el contexto de mayor riesgo geopolítico puede afectar a la demanda de crédito.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.