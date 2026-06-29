El Ibex 35 empieza con mal pie la semana

El Ibex 35 ha comenzado la semana con caídas de alrededor del 0,3% y sin ningún catalizador claro en el corto plazo. En Oriente Medio seguimos teniendo incertidumbre y que los planes de paz sigan adelante ya no está siendo suficiente para los inversores. Además, tenemos la semana cargada de datos de empleo en Estados Unidos, lo que suele acaparar mucha atención de los inversores.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de Indra son las más alcistas de la sesión del Ibex 35 y esta mañana se está hablando mucho de la alianza con Santa Bárbara. En cualquier caso, es una negociación que sigue en curso y que incrementa la incertidumbre sobre lo que podría pasar con EM&E. La firma, aun así, está lejos de recuperar los niveles previos a las caídas de la semana pasada. Por otro lado, Puig está subiendo con fuerza después de que BNP Paribas le haya subido el precio objetivo desde los 18,5€ por acción hasta los 20,5€, mejorando también su recomendación desde “neutral” hasta “sobreponderar”. El analista espera un crecimiento de los ingresos mayores que los del consenso de analistas recogidos por Bloomberg.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

En la parte baja del Ibex 35 vemos a Redia, que está descontando el dividendo de 0,6€ que pagará este miércoles 1 de julio. Lo mismo pasa con otros valores como Sacyr o ACS, que también están descontando dividendo.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.