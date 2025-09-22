El Ibex 35 ha comenzado la semana con caídas de más del 1% y con el sector bancario de nuevo como protagonista. Aunque es cierto que en Europa estamos viendo algunos descensos, la bolsa española se está viendo muy perjudicada por los movimientos de la banca.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Indra son las más alcistas del Ibex 35, con subidas de más del 3% y liderando al selectivo en una jornada complicada. Entre tanto, la compañía sigue inmersa en las compras de empresas y la potencial fusión con la empresa de Escribano. Otros valores como las utilities están teniendo una buena sesión, pero no es suficiente para compensar la parte baja de la tabla.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones del Banco Sabadell son las que más caen después del incremento de la oferta de BBVA, a pesar de que ahora la propuesta es mucho más atractiva. Esto está arrastrando a toda la banca, que está cotizando al completo en negativo. El sector viene ya de subidas importantes y sus altos múltiplos hacen que cada vez haya más duda sobre la continuidad de su tendencia alcista. Telefónica también se cuela entre las que más caen, aunque lejos de ser la protagonista de la sesión.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

