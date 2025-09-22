El Ibex 35 ha comenzado la semana con caídas de más del 1% y con el sector bancario de nuevo como protagonista. Aunque es cierto que en Europa estamos viendo algunos descensos, la bolsa española se está viendo muy perjudicada por los movimientos de la banca.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Indra son las más alcistas del Ibex 35, con subidas de más del 3% y liderando al selectivo en una jornada complicada. Entre tanto, la compañía sigue inmersa en las compras de empresas y la potencial fusión con la empresa de Escribano. Otros valores como las utilities están teniendo una buena sesión, pero no es suficiente para compensar la parte baja de la tabla.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones del Banco Sabadell son las que más caen después del incremento de la oferta de BBVA, a pesar de que ahora la propuesta es mucho más atractiva. Esto está arrastrando a toda la banca, que está cotizando al completo en negativo. El sector viene ya de subidas importantes y sus altos múltiplos hacen que cada vez haya más duda sobre la continuidad de su tendencia alcista. Telefónica también se cuela entre las que más caen, aunque lejos de ser la protagonista de la sesión.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.