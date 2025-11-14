El Ibex 35 pierde los 16.350 puntos en la apertura

Estados Unidos recupera cierta normalidad tras el fin a la parálisis de 43 días consecutivos de cierre parcial del gobierno americano. El foco vuelve a girar ahora en torno a los lazos comerciales, tras las últimas negociaciones para lograr nuevos acuerdos de comercio entre la administración Trump y países como Suiza, que reducirá los aranceles a las importaciones procedentes de Estados Unidos y Corea del Sur, que aumentará sus inversiones en el país americano.

Apertura a la baja de unos índices europeos pendientes del informe del PIB del tercer trimestre en la Eurozona, del que se espera un aumento del 1,3% en la comparativa interanual y de un 0,2% en la intertrimestral. La temporada de resultados encara su recta final, con Acciona y Merlin Properties como protagonistas de la sesión dentro de un Ibex 35 que se desploma un 1,5%. Dentro del calendario en España, las lecturas de IPC general y del IPC subyacente finalizan en línea con lo esperado, estables en el 3,1% y en el 2,5% respectivamente.

Acciones que más suben del Ibex 35

Naturgy lidera el Ibex 35 tras confirmar un acuerdo de larga duración con Panamá, al que añade 430 millones en los próximos 2 años. Por su parte, las acciones de Telefónica rebotan un 0,4% tras las severas caídas de las últimas sesiones tras presentar su nuevo plan estratégico y rebajar su dividendo.

Acciones que más bajan del Ibex 35

Acciona, su filial Acciona Energía y Merlín Properties copan las 3 posiciones más bajistas del Ibex 35 del día tras presentar unos resultados trimestrales que no han convencido al mercado. Merlin ha reportado un incremento del 3,8% en el negocio de oficinas, principal segmento de su negocio, finalizando por debajo de lo esperado. Por el lado de la utility española y su filial de energía, el lento avance en su sección de renovables lastra a ambas.

