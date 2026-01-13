El Ibex 35 recupera los 17.700 puntos gracias a los bancos

Inicio de sesión al alza en el Ibex 35, que se anota una subida de más del 0,20% aprovechando el comienzo en positivo de los bancos, que han iniciado el año con algunas dudas y falta de catalizadores que les ayude a mantener su tendencia alcista del pasado ejercicio. Uno de ellos podría ser la presentación de resultados de sus homólogos americanos que da comienzo esta tarde y que se espera que publiquen cifras históricas principalmente gracias al avance de la banca de inversión. A nivel particular dentro de los bancos del Ibex 35, destaca Santander, que firma nuevos máximos con la valoración récord otorgada por Kepler Cheuvreux.



Repsol también despunta en el Ibex

Otro de los protagonistas del día en el Ibex 35 es Repsol impulsado por las subidas en el precio del petróleo que se sitúa en sus máximos desde noviembre, ante la situación de inestabilidad generada en Irán. La posibilidad de una reducción de la oferta iraní ha atenuado el pesimismo, impulsado por las expectativas de un exceso de oferta global. Para añadir algo más de presión sobre el terreno, Donald Trump dijo el lunes que impondría aranceles del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán, como China e India, mientras la administración intenta ejercer su influencia debido a que el gobierno ha matado a un alto número de manifestantes en un levantamiento que dura ya más de dos semanas.

Empresas que más bajan en el Ibex 35

En el lado opuesto del Ibex 35 encontramos a las utilities que sufren ante el incremento en los intereses de la deuda. La ola de ventas de bonos japoneses impulsó los rendimientos globales al alza, con el tipo de interés de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subiendo. Las preocupaciones sobre la independencia de la Fed hace que la curva de tipos se pronunciara bruscamente el pasado verano, y volverá de nuevo a ejercer presión sobre los tramos largos de la curva, poniendo de nuevo en el tablero a los vigilantes de los bonos.

Los mercados mundiales buscan nuevos máximos

El repunte bursátil de principios de año se enfrenta a algunos riesgos clave esta semana, como la inflación y un posible fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles de Trump. Se estima que el índice básico de precios al consumidor de Estados Unidos, considerado una medida de la inflación subyacente porque excluye los costes volátiles de los alimentos y la energía, aumentará un 2,7% en diciembre respecto del año anterior. Aunque de momento parece controlada, es uno de los principales riesgos que podríamos ver en los mercados este año, ante las consecuencias que pueda tener los estímulos fiscales, monetarios, el efecto riqueza, la productividad de la IA y un crecimiento de por sí muy sólido de la economía.



Un indicador de la renta variable asiática subió casi un 1% después de que el Nikkei 225 de Japón subiera cerca de un 3% ante las especulaciones sobre la posible convocatoria de elecciones por parte del primer ministro Sanae Takaichi a la cámara baja, el impulso de las tecnológicas, y la debilidad del yen.



En metales la sesión ha iniciado con mayor tranquilidad que en los últimos días. Aún así el oro se mantiene cerca de sus máximos históricos, debido a los renovados ataques de Trump sobre la independencia de la FED.



Mientras tanto, CME Group cambiará la forma en que establece los márgenes para los futuros de oro, plata, platino y paladio tras el aumento repentino de precios y la volatilidad. El nuevo enfoque establecerá los márgenes con base en un porcentaje —en comparación con una cantidad concreta en dólares — y entrará en vigor al cierre del martes, lo cual puede generar ciertos movimientos en sus precios.



Respecto al Bitcoin y otros activos digitales vemos nuevas subidas mientras los inversores evalúan el progreso de la tan esperada legislación sobre criptomonedas. La criptomoneda más grande del mundo ha subido alrededor de un 5% en lo que va de 2026, pero se mantiene a un 27% de su máximo histórico de más de 126,000 dólares alcanzado en octubre del año pasado.