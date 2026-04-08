Tras un inicio de semana marcado por caídas y por la tensión generada por el ultimátum de Donald Trump, la jornada ha dado un giro claro hacia el optimismo. Durante la madrugada, la Casa Blanca anunció una tregua temporal de dos semanas con Irán, un movimiento que transformó por completo el sentimiento del mercado. La desescalada fue recibida con alivio por los inversores y provocó subidas superiores al 3% en los principales índices europeos, que reaccionaron con fuerza al nuevo escenario.

El tono positivo también llegó a Wall Street, aunque con avances más moderados en el S&P 500 y el Nasdaq 100. Con las bolsas repuntando y el petróleo en caída libre, el foco del mercado se desplaza ahora hacia la evolución de las negociaciones diplomáticas, que serán determinantes para la tendencia de las próximas sesiones.

El Ibex 35 recupera los 18.000 puntos y vive una de sus mejores sesiones del año

El Ibex 35 ha vuelto a situarse por encima de los 18.000 puntos, firmando una de sus mejores jornadas del año. Un movimiento de esta magnitud no se veía desde abril de 2025, cuando la relajación de las tensiones comerciales actuó como catalizador del mercado. Entre los valores más alcistas destacan compañías que habían sido especialmente castigadas en semanas anteriores. ArcelorMittal se beneficia de la caída del Brent, que reduce de forma significativa sus costes energéticos y mejora sus márgenes. En la misma línea, IAG avanza con fuerza gracias al abaratamiento del combustible, uno de los principales costes operativos para la aerolínea.

Repsol lidera las caídas del Ibex 35: el desplome del crudo castiga a las energéticas

En el lado negativo del índice se sitúan los valores que habían actuado como refugio durante las semanas de mayor tensión. Repsol encabeza los descensos tras el desplome del petróleo, que reduce las expectativas de ingresos extraordinarios. Aun así, el precio del crudo sigue por encima de los niveles contemplados en su escenario base, por lo que las perspectivas de la compañía continúan siendo razonablemente sólidas. Otras energéticas como Solaria, Naturgy o Enagás registran retrocesos más moderados. La rotación sectorial es evidente: los valores defensivos pierden protagonismo mientras que los más castigados durante la subida del petróleo protagonizan un rebote significativo.

Wall Street avanza con prudencia, pero el Russell 2000 y el Nasdaq 100 destacan

En Estados Unidos, el avance es más contenido que en Europa. Los índices con mayor componente de crecimiento o volatilidad, como el Russell 2000 y el Nasdaq 100, muestran un comportamiento más dinámico, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones avanzan con mayor moderación. El optimismo en Wall Street es palpable, pero también más prudente, condicionado por la necesidad de confirmar que la tregua se mantendrá y que no habrá nuevos sobresaltos geopolíticos.

Inventarios de la AIE: un aumento inesperado que intensifica la presión bajista sobre el petróleo

En el plano macroeconómico, los inventarios de crudo de la AIE sorprendieron al alza con un aumento de 3 millones de barriles, frente a la caída prevista de un millón. Aunque el dato queda por debajo del registro previo de 5,4 millones, refuerza la presión bajista sobre el petróleo y alimenta la idea de que el mercado energético comienza a estabilizarse tras semanas de tensión.

El crudo ha registrado una de las mayores caídas desde la pandemia, situándose por debajo de los 100 dólares. Este movimiento refleja un cambio en las expectativas del mercado: si se confirma la reapertura del Estrecho de Ormuz y se reducen las tensiones geopolíticas, se anticipa un aumento de la oferta y una menor disrupción del suministro, lo que presiona los precios a la baja de forma inmediata.

El oro vuelve a destacar: refugio, estímulos y debilidad del dólar

En este contexto, el oro emerge como uno de los activos más favorecidos. Los inversores empiezan a descontar posibles medidas de estímulo para compensar el impacto de los costes energéticos, así como un eventual giro en la política monetaria hacia recortes de tipos. A esto se suma una debilidad estructural del dólar, vinculada en parte a la menor influencia de Estados Unidos en Oriente Medio y a la tendencia global hacia la diversificación de reservas. El oro se consolida así como un activo refugio y como un elemento estratégico en un entorno financiero cada vez más fragmentado.

Bitcoin repunta: mayor apetito por riesgo y un inesperado impulso geopolítico

Bitcoin también destaca entre los activos con mejor comportamiento de la jornada. La mayor estabilidad relativa del entorno impulsa el apetito por el riesgo, favoreciendo a las criptomonedas. Además, Irán ha introducido un factor inesperado al plantear el uso de criptomonedas para el pago de peajes en el Estrecho de Ormuz, lo que incrementa su relevancia en el contexto geopolítico actual.

La renta fija reacciona: caen las rentabilidades y el mercado anticipa menor inflación

El mercado de renta fija refleja un cambio claro de expectativas. Las rentabilidades de los bonos retroceden, señal de que los inversores comienzan a anticipar un escenario de menor inflación. Aun así, el consenso sigue apuntando a posibles subidas de tipos del BCE en 2026, mientras que en Estados Unidos se espera una postura más estable, con tipos sin cambios o incluso una única bajada a lo largo del año.

La reducción de la prima de riesgo geopolítico está favoreciendo esta caída de rendimientos y apoyando a los activos de riesgo, en una sesión marcada por el optimismo, pero también por la necesidad de confirmar que la tregua se mantendrá.