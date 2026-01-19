Los mercados financieros reflejan con claridad el aumento de la tensión geopolítica tras las nuevas advertencias de Donald Trump, quien plantea emplear los aranceles como instrumento de presión con el fin de avanzar en su intención de anexionar Groenlandia. El dólar pierde medio punto frente al euro y las bolsas registran descensos generalizados. El Euro Stoxx 50 cae un 1,7%, liderando las correcciones en Europa, mientras que Wall Street permanece cerrado hoy por la festividad de Martin Luther King.

El sector de defensa europeo muestra un comportamiento positivo, con avances del 1% en Rheinmetall y del 1,6% en Leonardo. En el Foro de Davos, que arranca hoy, se abordará un nuevo impulso coordinado a la inversión en defensa, con especial atención al discurso que Trump ofrecerá el miércoles. Paralelamente, los datos de inflación de la Eurozona confirman un IPC general del 1,9% en diciembre y una inflación subyacente aún elevada, del 2,3%, reforzando la actitud prudente del Banco Central Europeo.

El Ibex 35 cierra con leves descensos

En el Ibex 35, los retrocesos son leves (-0,1%). A nivel empresarial destaca la caída de Solaria Energía (-2,8%), después de conocerse que Parvus Asset Mgmt Jersey ha aumentado en los últimos días su posición bajista en la compañía un 15,15%, hasta 949.627 acciones, equivalentes al 0,76% del capital. Este incremento se suma al elevado volumen de posiciones cortas que ya acumulaba la empresa, que ascienden a 4,95 millones de acciones (3,96% del capital), por encima de la media del índice. Marchant MC mantiene la mayor posición corta, con 1,5 millones de títulos (1,2%). La renovable viene de un 2025 especialmente alcista, impulsada en parte por episodios de short squeeze.

Grifols es otro de los valores más penalizados (-2,9%). Tras varias semanas en las que el mercado había puesto el foco en la mejora de sus fundamentales tras el episodio de máxima presión por el caso Gotham, el inicio de 2026 cambia el tono: con la caída de hoy, la farmacéutica acumula un retroceso del 5,85%. La confianza en su plan de reducción de deuda y la capacidad de mantener márgenes operativos en un entorno de mayor vigilancia contable serán los factores clave del ejercicio. A medio plazo, los inversores siguen evaluando a la compañía por su habilidad para seguir reduciendo apalancamiento sin frenar el crecimiento orgánico en hemoderivados.

Otros mercados

Más allá del Ibex 35, el oro marca un nuevo récord histórico, acercándose a los 4.700 dólares por onza tras subir un 2%. El repunte responde al choque de posturas entre Europa y Estados Unidos, que deja la puerta abierta a un posible final de la OTAN tal y como se conoce hoy. Además, la Unión Europea estudia imponer aranceles de represalia por valor de hasta 93.000 millones de euros a productos estadounidenses, así como activar el mecanismo anticoerción, que limitaría el acceso de empresas de EE. UU. al mercado único.

El Bitcoin también se ve afectado por el clima de incertidumbre y retrocede un 2,4%, hasta los 93.000 dólares, en línea con la debilidad de los principales índices y la escalada de tensiones comerciales entre ambas regiones. Contribuye además la presión creciente de la administración estadounidense sobre la Reserva Federal, con un Trump amenazando con destituir a Jerome Powell antes de que concluya su mandato para sustituirlo por un perfil alineado con sus intereses, lo que supondría romper el principio de independencia que ha caracterizado históricamente a la Fed.

