El Ibex 35 se aleja de los 15.000 puntos de nuevo

El Ibex 35 se aleja de nuevo de los 15.000 puntos y comienza la sesión con caídas a pesar de que en el resto de Europa vemos alzas. De hecho, vemos subidas incluso en el índice francés, a pesar de que ayer volvió a caer otro gobierno formado por Macron. Aunque la incertidumbre podría haberse extendido por toda Europa, los inversores de momento no muestran miedos.

Empresas que más suben del Ibex 35

Dentro del Ibex 35, las acciones de Acerinox son las que maor subida se anotan con alzas del 0,65%. De cerca le está siguiendo Merlin, que tuvo importantes subidas hasta agosto pero que desde entonces ha cotizado plana. Las subidas se debieron al respaldo que recibió por parte de los inversores con respecto a su apuesta por los centros de datos, que seguía cogiendo fuerza e importancia dentro de la compañía. Acciona Energía o Inditex también están en verde.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Ferrovial son las más bajistas de la sesión, que en general está siendo mala para el selectivo español. El motivo es que la hermana del presidente de Ferrovial ha vuelto a poner acciones a la venta, lo que no ha gustado al mercado. Indra también está en la parte baja y está experimentando algo de volatilidad en las últimas sesiones después de las importantes alzas que acumula en este año. La mayoría de empresas del Ibex 35 están en rojo, lo que contrasta con el resto del continente.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.