El Ibex 35 se anota leves caídas

- El Ibex 35 arranca la última sesión de la semana con caídas en torno al 0,2%.
- Telefónica e Iberdrola lideran la tabla, pero los repuntes dentro del selectivo son menores al 1%.
- Indra vuelve a cotizar en rojo y lidera las caídas del Ibex con una caída de más del 2%
- El Ibex 35 arranca la última sesión de la semana con caídas en torno al 0,2%.
- Telefónica e Iberdrola lideran la tabla, pero los repuntes dentro del selectivo son menores al 1%.
- Indra vuelve a cotizar en rojo y lidera las caídas del Ibex con una caída de más del 2%
El Ibex 35 empieza la última sesión de la semana con caídas de alrededor del 0,2% y sin grandes novedades en el mercado. La semana ha estado cargada de volatilidad pero la sesión de hoy debería tener menos altibajos.
Empresas del Ibex 35 que más suben
La parte alta de la tabla del Ibex 35 es reducida y las subidas bastante moderadas. Telefónica o Iberdrola son dos de los valores que más suben pero los repuntes son menores al 1%.
Empresas del Ibex 35 que más bajan
La parte baja del Ibex 35 está copada por Indra. La compañía sigue reflejando la negatividad del mercado sobre el sector defensa europeo y hoy todos los valores del sector descienden. Además, hay que añadir que a los inversores no le convencieron esa idea de crear una empresa conjunta con Santa Bárbara para optar por ciertos contratos. Por su parte, ACS cae después de que ayer informara que llevará a cabo su dividendo flexible, que lo aprobó en su última junta de accionistas el pasado 8 de mayo.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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