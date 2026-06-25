Las acciones de Indra se desploman un 6%

Las acciones de Indra sufren un severo revés en la sesión de hoy, liderando las pérdidas del Ibex 35 con un desplome cercano al 6% que ha devuelto su cotización al entorno de los 48 euros. Hablamos ya de dos días de fuertes caídas. ¿Qué está ocurriendo?

Los ánimos del sector defensa se esfuman y las acciones de Indra sufren

El motivo principal detrás de este correctivo bursátil sobre las acciones de Indra apunta a una dirección clara: la incertidumbre en el sector defensa europeo. Ayer conocíamos que el proyecto de la fragata F126 alemán se venía abajo, lo que supuso un duro varapalo para el sector en general y también para Indra.

Además, recordemos que hace poco también se cerró el proyecto FCAS para el caza europeo, tras la incapacidad de Alemania y Francia de trabajar juntos.

Todo esto supone una rebaja importante de las expectativas de los inversores del gasto total en el sector defensa, lo que dificulta además a empresas como Indra hacerse un hueco en otros países que no son España.

Una unión que no convence al mercado

Hoy conocíamos que Indra está estudiando crear una empresa conjunta con Santa Bárbara para acudir juntas a los contratos militares terrestres. Llama la atención este movimiento, ya que ambas compañías llevan tiempo en disputas por dichos contratos e incluso están con recursos en la Audiencia Nacional. Además, esto también puede suponer que una misma tarta se reparta entre más operadores.

Las acciones de Indra caen más de un 3% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.