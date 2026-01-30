El Ibex 35 se distancia del resto de índices europeos

- Repuntes para el Ibex 35
- Caixa lidera las subidas
El Ibex 35 está teniendo un gran inicio de sesión y se está anotando subidas de más del 1% por el impulso de la banca. El resto de índices europeos están en verde, pero se quedan por detrás del selectivo español.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Caixa están liderando con diferencia al Ibex 35 después de que sus resultados hayan convencido al mercado. La entidad ha conseguido paliar las bajadas de tipos con un aumento del crédito y con coberturas. Las comisiones han tenido un gran desempeño, impulsadas principalmente por el segmento de gestión patrimonial. Sin embargo, achacamos estas subidas a unas previsiones sólidas para 2026, con vuelta al crecimiento en su margen de intereses. En cualquier caso, vemos complicado que el beneficio crezca más de un 3% y pensamos que los resultados de CaixaBank muestran solidez, pero que también suponen un techo para grandes revalorizaciones. Aena o Solaria también despuntan.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de ArcelorMittal copan la parte baja del selectivo, desinflándose después de las alzas que consiguió esta semana. Por su parte, Indra también experimenta una toma de beneficios, aunque en general la bolsa española está experimentando un gran optimismo hoy.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
