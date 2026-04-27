El Ibex 35 sube en una semana CLAVE para la bolsa

El Ibex 35 empieza con leves subidas la jornada en una semana que estará repleta de eventos tanto macro como empresariales y después de haber tenido la segunda peor semana del 2026. Tendremos decisión de tipos de interés del BCE, la FED, el Banco de Japón y del Reino Unido. Además, tendremos cifras de Meta, Alphabet, Microsoft y Amazon en Estados Unidos, junto a Santander o BBVA en el Ibex, entre otras. Por tanto, la semana será muy movida y podríamos experimentar una alta volatilidad. Además, diversas fuentes informan de que Irán habría lanzado una propuesta a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz.

Empresas que más suben del Ibex 35

Acciona lidera la sesión del Ibex 35, con Solaria y Acciona Energía también repuntando. Sin embargo, hay que señalar que la semana pasada fue muy mala para el Ibex 35 y se anotó caídas de más del 4%, por lo que hoy vemos rebotes. Repsol también está en la parte alta, ya que aunque existe la posibilidad de ese acuerdo de reapertura del estrecho, el mercado sigue sin confiar en las negociaciones y el Brent está por encima de los 100$. La banca española está teniendo poco movimiento a pesar de que esta semana será clave. Las cifras del sector son fundamentales para el selectivo, ya que copan más de un tercio del Ibex 35.

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja del Ibex 35 no es demasiado amplia y la peor es Telefónica con apenas una caída del 1%. La realidad es que hoy no hay noticias negativas para que el mercado esté bajista, por lo que con el calendario que tenemos lo que veremos en los primeros compases de la semana son reorganizaciones de cartera.

En definitiva, estamos ante una de las semanas más importantes del año para las bolsas.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.