El Ibex 35 sube gracias a Bankinter

Signo mixto entre los principales índices europeos al inicio del día. Mientras que el Ibex 35 inicia la sesión al alza con una subida cercana al 0,30% gracias al rendimiento de Bankinter y las utilities, en el caso del Dax alemán o el Cac francés vemos caídas aproximadas del 0,5%. Las acciones europeas en general corrigen después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pusiera en duda una resolución en el corto plazo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En cualquier caso, parece que a pesar del cambio de retórica de la administración Trump, el mercado va perdiendo la credibilidad en el presidente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Empresas con mayores subidas en el Ibex 35 Dentro del selectivo nacional, Bankinter está liderando la sesión con subidas cercanas al 3% a pesar de que poco a poco está perdiendo fuerza, después de haber presentado sus resultados trimestrales. A pesar de un mayor deterioro del margen de intereses de lo que esperábamos, por la caída del margen de intermediación desde el 2,1% hasta el 1,84%, los resultados de Bankinter han sido sólidos. En este trimestre el buen desempeño de las comisiones (+13%) ha conseguido paliar la caída del margen de intereses, pero pensamos que será complicado de replicar en futuros trimestres. En concreto, las comisiones han crecido principalmente por un aumento del +15% de las comisiones por gestión de activos y brokerage, gracias a un crecimiento del +17% en los activos bajo gestión y del +15% en los valores custodiados. Otro de los motivos en el crecimiento de sus beneficios se debe también por la reducción considerable de las provisiones del 15%. En definitiva, los resultados de Bankinter han sido sólidos, pero pensamos que la incertidumbre de cara a los próximos trimestres aumenta para todo el sector.



Entre otras compañías que suben en la sesión también encontramos a Repsol que aprovecha las subidas en el precio del petróleo, mientras que las utilities encabezadas por Acciona, también se encuentran entre las primeras posiciones del día debido a la caída en los bonos y su carácter defensivo. Empresas con mayores caídas en el Ibex 35 Entre las compañías con peor comportamiento del día en el Ibex 35, encontramos valores de consumo discrecional como es el caso de Inditex, o la aerolínea IAG, que sufre la apreciación del barril, aunque también sufren valores de comportamiento cíclico como es el caso de las materias primas o los bancos. En este grupo llama especialmente la atención que Santander o BBVA cotizan en negativo a pesar de los buenos resultados obtenidos por Bankinter. El mercado quizás espera que en su caso la apreciación del euro en el primer trimestre del año pueda restarles atractivo frente a entidades como mayor dependencia de sus resultados en España como puede ser el caso de la propia Bankinter, Caixabank, Sabadell o Unicaja que se encuentran cotizando en positivo. Además, la debilidad del dólar, está lastrando a las empresas con mayores intereses en EEUU, lo que está generando pérdidas en la jornada en empresas como Fluidra o Grifols.

