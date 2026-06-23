El Ibex 35 sucumbe a las caídas

El Ibex 35 se anota una sesión de caídas que por momentos ha sido de casi medio punto porcentual ante la incertidumbre global. El resto de índices europeos también ha sufrido descensos, pero lo preocupante viene de Wall Street, donde el sector tecnológico, sobre todo el de semiconductores, está teniendo una jornada negra. Los resultados de Micron y el informe de inflación PCE serán claves para la evolución del resto de la semana.

El Comportamiento del Ibex 35

La parte alta del selectivo español ha estado liderada por empresas como Amadeus o Telefónica. Sin embargo, no ha habido grandes noticias positivas a nivel corporativo dentro del Ibex 35. En el lado negativo hemos visto empresas como ACS o Acciona. ACS es uno de los valores más perjudicados por las caídas del sector de los semiconductores, ya que la compañía, debido al incremento de su exposición al segmento de centros de datos, ha aumentado la correlación con este tipo de tecnológicas y, por supuesto, con los miedos sobre la inteligencia artificial. Acciona acumulaba cuatro sesiones consecutivas de subidas antes de los descensos de hoy. Además, la semana pasada tuvo un despunte importante, por lo que hoy podríamos achacar estas caídas a una toma de beneficios.

Desplome Tecnológico en Europa y EE. UU.

En Europa también hemos visto descensos importantes y, de hecho, más profundos de los que se ha anotado el Ibex 35. Sin ir más lejos, el DAX alemán ha descendido alrededor de un 0,8%, mientras que el AEX neerlandés, ligado a la tecnología, ha tenido un descenso de más del 1%. A nivel europeo, ASM o ASML son dos de las empresas que más han sufrido, con caídas de alrededor del 7% y 5% respectivamente. En Wall Street la negatividad ha sido total, sobre todo en el Nasdaq 100, que se está anotando caídas superiores al 2%. No son tanto las grandes tecnológicas, sino el sector ligado a los semiconductores, con empresas como Micron descendiendo con mucha fuerza. Además, Micron presenta sus resultados mañana, por lo que las expectativas de los inversores están altas y probablemente se pondrá el foco en el guidance que dé la compañía. Sin ir más lejos, para el tercer trimestre fiscal, que es el que se presenta mañana, la directiva había afirmado que los ingresos trimestrales superarían a los ingresos anuales de todos los años de la historia de la empresa hasta el 2024. Esto no puede significar otra cosa que volatilidad en sus acciones.

Evolución de Materias Primas y Divisas

En los mercados alternativos vemos también descensos. El oro y la plata se anotan caídas del 1% y 5% respectivamente. La plata sigue siendo un activo con un mayor apalancamiento ligado a su precio, por tanto es normal que veamos una mayor volatilidad. Por otro lado, a pesar de las caídas de los precios del crudo, el dólar está ganando terreno, lo que muestra fortaleza en un contexto como el actual y a pesar del sell-off que estamos viviendo en el sector de los semiconductores. El petróleo hoy desciende porque se empieza a vislumbrar un aumento del crudo en los mercados, ya que se estima que Irán tiene unos 54 millones de barriles de petróleo cargados en petroleros que no tienen un puerto de destino declarado, por lo que es probable que tenga un impacto en el mercado al contado.

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