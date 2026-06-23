- Micron llegó a desplomarse más de un 11% a pesar de acumular una revalorización cercana al 250% en 2026, ante el temor de que el gasto en inteligencia artificial comience a moderarse tras varios trimestres de inversiones récord.
- Los inversores también muestran preocupación por una Reserva Federal más restrictiva y por la aparición de nuevas tecnologías y modelos de IA más eficientes que podrían reducir las necesidades futuras de memoria y centros de datos.
- Micron llegó a desplomarse más de un 11% a pesar de acumular una revalorización cercana al 250% en 2026, ante el temor de que el gasto en inteligencia artificial comience a moderarse tras varios trimestres de inversiones récord.
- Los inversores también muestran preocupación por una Reserva Federal más restrictiva y por la aparición de nuevas tecnologías y modelos de IA más eficientes que podrían reducir las necesidades futuras de memoria y centros de datos.
Las acciones de Micron llegaron a caer más de un 11% en una jornada marcada por las ventas generalizadas en el sector de los semiconductores. Este movimiento se produce un día antes de la publicación de resultados de la compañía, en un día aciago para el sector, que se ha llevado por delante a otros fabricantes de memoria como Samsung y SK Hynix, que registraron fuertes descensos en Asia.
La caída resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta el extraordinario comportamiento bursátil de Micron durante los últimos meses. Las acciones de Micron acumulan una revalorización del 250% en lo que va de año gracias al fuerte aumento de la demanda de memoria para centros de datos e inteligencia artificial.
Sin embargo, los inversores comienzan a preguntarse si el ritmo actual de inversión podrá mantenerse durante mucho más tiempo. Una de las principales preocupaciones es que los grandes operadores de centros de datos, conocidos como hyperscalers, puedan empezar a moderar sus planes de gasto después de varios trimestres de inversiones récord en infraestructura de inteligencia artificial.
La Fed y la inteligencia artificial vuelven a cruzarse: ¿cómo afecta a Micron?
A las dudas sobre la demanda futura se suma un entorno macroeconómico menos favorable para las compañías tecnológicas. Durante las últimas semanas han aumentado las especulaciones sobre la posibilidad de que la Reserva Federal tenga que mantener una política monetaria más restrictiva de lo esperado debido a la fortaleza de la economía estadounidense y la resistencia de la inflación.
Un escenario de tipos más elevados suele afectar especialmente a las compañías tecnológicas, ya que reduce el atractivo de los beneficios futuros y aumenta la competencia de activos con rentabilidad garantizada como los bonos.
Además, algunos analistas han comenzado a vigilar nuevas tecnologías destinadas a reducir el consumo de memoria de los modelos de inteligencia artificial. Aunque el impacto real todavía es incierto, el mercado teme que determinadas innovaciones puedan ralentizar parte del crecimiento de la demanda que actualmente beneficia a fabricantes como Micron. De hecho, una de las principales preocupaciones del mercado es el lanzamiento de nuevos modelos más económicos en China, que hagan que el gasto actual pueda parecer injustificado.
Pese a la corrección, la mayoría de las firmas de análisis continúan mostrando una visión positiva sobre la compañía. El fuerte desequilibrio entre oferta y demanda sigue permitiendo a Micron aumentar precios y mantener márgenes históricamente elevados. La gran incógnita para los inversores ya no es si la inteligencia artificial seguirá creciendo, sino si el extraordinario ritmo de inversión actual puede mantenerse durante los próximos años.
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