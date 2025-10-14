El Ibex 35 sucumbe a las caídas en Europa

El Ibex 35 se está anotando caídas del 0,35%, pero por momentos el castigo ha sido mayor. El resto de índices europeos están en la misma dinámica, incluso con mayores caídas. El mercado está empezando a prestar atención de nuevo al conflicto dialéctico entre Estados Unidos y China con motivo de los aranceles y empieza a descontar un escenario algo más negativo.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Redeia están subiendo más de un 1% a pesar de que Iberdrola va a denunciar a Beatriz Corredor, que es la presidenta de la compañía. Los conflictos por el apagón sufrido en nuestro país continúan, pero todavía no está claro en qué quedará todo esto. Las acciones de Fluidra o Endesa también repuntan cerca de un 1%, aunque todavía habrá que esperar para sus resultados trimestrales. Lo cierto es que las utilities están teniendo una buena jornada, lo que podemos achacar a una rotación de cartera de los inversores hacia valores más estables y menos cíclicos.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de IAG caen después de que se apunte que Iberia transportó menos pasajeros en nuestro país en este verano en comparación con el año pasado, además de que se haya conocido algún informe en el que se apunte a un mix de precios que no ha terminado de despegar, con caídas en algunos segmentos. Por otro lado, las acciones de Indra también están corrigiendo un 2% aunque no se han conocido noticias negativas. En teoría, el gobierno dará una línea de financiación al 0% a Indra de hasta 4.200 millones de euros ante la llamada de atención de Trump sobre el gasto en defensa de nuestro país. En cualquier caso, las caídas son generalizadas por la incertidumbre global de la guerra arancelaria, que empieza a cobrar protagonismo de nuevo.

Fuente: Plataforma de XTB

