El Ibex 35 ha empezado la jornada con fuertes caídas de más del 1%, con un sentimiento generalizado en Europa bastante negativo por el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que tuvieron lugar durante el fin de semana. Además, ahora es Estados Unidos quien bloqueará el estrecho, probablemente en búsqueda de ejercer presión sobre Irán y sus fuentes de financiación. De hecho, el propio Trump ha dicho que no permitirán a Irán hacer dinero vendiendo petróleo, en referencia también a ese pago que quería pedir por cada buque que pasara. En definitiva, los precios del petróleo vuelven a escalar por encima de los 100 dólares el barril y las bolsas lo sufren.

Empresas que más suben del Ibex 35

En la parte alta de la tabla del Ibex 35 tan solo tenemos a Repsol. Esta dinámica ya la hemos vivido en más ocasiones durante esta guerra en Oriente Medio, con los precios del barril de petróleo Brent (el de referencia a nivel mundial) repuntando con fuerza y el mercado migrando a aquellos valores que más se pueden beneficiar. En el caso del Ibex, hablamos de Repsol. Todo ello a pesar de que la empresa está teniendo problemas de producción que la semana pasada lastraron su cotización después de presentar sus datos operativos del primer trimestre del 2026.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las compañías que más bajan hoy también están relacionadas con los precios del petróleo. Como hemos comentado en otras ocasiones, las acereras, ArcelorMittal (la que más cae por mayor exposición a Europa, más sensible a los precios de la energía por ser importadora neta) y Acerinox, así como IAG (el combustible es su principal coste operativo), son las compañías del Ibex 35 más expuestas a este conflicto y a los precios del petróleo. Poco a poco está habiendo una rotación y lo cierto es que las caídas de hoy tampoco son todo lo fuertes que podrían ser viendo la incapacidad de Estados Unidos para cerrar un acuerdo de paz con Irán.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.