Las acciones de Repsol repuntan al calor del petróleo: ¿podrán mantener la tendencia?

Una vez más, Repsol se ha visto beneficiada por un nuevo repunte del petróleo. Aunque durante el fin de semana parecía que se alcanzaría un acuerdo inminente, y, en parte, se llegó a un entendimiento preliminar, la situación ha dado un giro completo.

Con el crudo al alza, Repsol vuelve a consolidarse como el principal soporte del Ibex 35 en una sesión en la que el resto del mercado cae. La compañía avanza un 1,9 %, mientras que el índice retrocede un 1,25 %. ¿Puede Repsol mantener estas subidas o corregirá? La respuesta dependerá casi por completo de si las tensiones geopolíticas vuelven a intensificarse o, por el contrario, se reducen.

El petróleo recupera terreno y Repsol vuelve a ser el valor refugio del Ibex

La semana pasada, Repsol anunció actualizaciones sobre nuevos contratos de provisión con el Gobierno de Venezuela, una noticia bien recibida por el mercado pese a que no se confirmó la devolución de todos los pagos atrasados.

Hoy, las acciones de Repsol vuelven a beneficiarse del repunte del crudo. El Brent ya cotiza en 94 dólares, recuperando parte de las caídas de la semana anterior, cuando el mercado descontaba un final próximo del conflicto.

Sin embargo, al haberse dado la vuelta la narrativa, el mercado vuelve al patrón habitual:

Las acciones de Repsol suben con intensidad ante los repuntes del petróleo.

Las utilities avanzan de forma más moderada.

El resto de compañías caen, especialmente aerolíneas e industriales, muy afectadas por el encarecimiento del combustible.

No todas las petroleras se benefician por igual: Repsol vs. Aramco

Las petroleras, en general, se están viendo favorecidas por la subida del crudo: con costes relativamente estables y precios de venta más altos, sus márgenes se expanden y sus acciones suben. Pero no todas se benefician por igual, ya que el cierre del Estrecho de Ormuz afecta especialmente a aquellas compañías con mayor exposición a la región.

Aquí es donde se aprecia la diferencia entre Repsol y Aramco:

Repsol tiene una diversificación geográfica mayor (alrededor del 10 % de ingresos vinculados a Oriente Medio, según el Informe de Gestión 2025).

Aramco, en cambio, está mucho más expuesta a los bloqueos en Ormuz y al riesgo de daños en sus instalaciones.

Esto se refleja claramente en su rendimiento bursátil:

Repsol: +26 % en 2026, +57 % desde el inicio de la guerra, +27 % desde el inicio del año.

Aramco: +14 % en 2026, +11 % desde el inicio de la guerra, +9 % actualmente.

Las acciones de Repsol son más volátiles, subiendo y cayendo con mayor intensidad ante cambios en el precio del crudo. En cambio, Aramco, más expuesta al conflicto, sube menos cuando el petróleo repunta.

Las acciones de Repsol repuntan, pero afrontan un riesgo evidente si el petróleo corrige

Fuente: Repsol. Informe de Gestión 2025

Repsol se encuentra ahora en una situación delicada. Tras las fuertes subidas del año, su principal amenaza es una caída del petróleo.

Su comportamiento reciente lo refleja: en el último mes, las acciones de Repsol han retrocedido un 17%, mientras que en los últimos seis meses han avanzado un 38%. En un año, además, la firma se ha revalorizado un 97%.

Para seguir la evolución de las acciones de Repsol, será clave monitorizar el conflicto con Irán. Mientras las tensiones continúen, la compañía seguirá contando con un catalizador alcista. Sin embargo, si el conflicto se resuelve, la compañía perdería su prima defensiva y podría experimentar correcciones relevantes.

Por ahora, el consenso de analistas de Bloomberg sitúa el precio objetivo para las acciones de Repsol en 23,34 euros, lo que implica un potencial de revalorización del 15 % desde los actuales 20,26 euros.

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