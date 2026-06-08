El Ibex 35 sufre las tensiones en Oriente Medio

El Ibex 35 sufre caídas de medio punto porcentual para comenzar la sesión. En Europa el ánimo es similar e incluso los descensos son mayores. Todo esto viene provocado por el aumento de la escalada en Oriente Medio, con Israel e Irán de nuevo bombardeándose. ¿Es el fin de la tregua?

Empresas del Ibex 35 que más suben

Dentro del Ibex 35, Repsol destaca con subidas. El precio del petróleo vuelve a subir con fuerza y escala un 4% después de las tensiones en Oriente Medio. En este escenario, Repsol es una de las más beneficiadas y si su producción no se ve deteriorada (como vimos en el primer trimestre, pero sin relación con la guerra), podrá capitalizar los mayores precios del petróleo. Por otro lado, Indra sube después de que se haya confirmado que las negociaciones con EM&E están paradas, porque según Ángel Simón, presidente de Indra, los propietarios de EM&E se han retirado de las negociaciones.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

En la parte baja del Ibex 35 vemos un batiburrillo de valores. A pesar del repunte de los precios del petróleo, las caídas no se concentran en los sectores más sensibles, quitando IAG, que sí que se ve afectada directamente por los costes del combustible. En cualquier caso, la mayoría de valores están en negativo y la banca, que es la que más peso tiene en el selectivo, también está cotizando en rojo.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.