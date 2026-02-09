El Ibex 35 se anota subidas de alrededor del 1% y remonta parte de las caídas de la semana pasada al calor de las subidas generales de todas las bolsas del mundo. La semana también tendrá resultados empresariales, pero más concentrada en Europa que en Estados Unidos.

Sabadell repunta con fuerza

En el Ibex 35 ha destacado Sabadell, con subidas de más del 5% después de que la sesión del viernes pasado se anotara un severo descenso. Además, hoy ha comenzado su plan de recompra de acciones, lo que ayuda a impulsar a la acción. En cualquier caso, estas recompras podrían no ser tan buena noticia. Sabadell ya está cotizando a múltiplos exigentes, por lo que esta recompra se realiza con acciones probablemente sobrevaloradas. Por ello, para generar valor para el accionista podría ser más interesante incrementar el dividendo o reinvertir en otras áreas de negocio. Indra también ha subido con fuerza, después de que haya presentado un incremento del alcance, la cobertura y la resistencia de un misil.

La parte baja de la tabla ha sido muy reducida, con Telefónica y Amadeus con caídas de menos de un 0,5%.

Europa y Wall Street suben con fuerza

En Europa el DAX alemán ha acompañado con subidas de más del 1%, pero el CAC francés tampoco se ha quedado atrás y ha hecho lo propio en medio punto porcentual. Esta semana será importante para el índice porque reportan varias empresas del sector del lujo.

En Wall Street el Nasdaq 100 ha superado el bache inicial y está despuntando un 0,7%, con Applovin o Palantir destacando. Nvidia también repunta más de un 3% y continúa el optimismo después de que su CEO dijera el viernes pasado que veía sostenible y justificados los aumentos de capex alrededor de la IA.

El oro se ha anotado subidas del 2%, mientras que la plata lo hace en más de un 6%. Por su parte, bitcoin está de nuevo cayendo y no termina de conseguir una racha de subidas de varios días, lo que refleja muchas dudas sobre el activo y que podríamos estar en una fase bajista que también le caracteriza.