El Ibex35 retrocede y cae más de medio punto

Jornada de más a menos en los principales índices bursátiles que finaliza con tono mixto en las bolsas europeas. Buen rendimiento del CAC 40 al que no han seguido ni el DAX 40 ni el Ibex35, que cierra con un 0,7% de caída. Puig lidera la sesión del Ibex35 Las más castigadas del Ibex35 son Inditex y Caixabank, con descensos entre un 2 y un 3%. Por su parte, la nota positiva la ponen Solaria (+2,7%) y, sobre todo, Puig, cuyo precio por acción recupera un 3,4% animada por el impulso del sector del lujo europeo. Pese a ello, sigue cotizando un 30% por debajo de los niveles a los que debutó en bolsa hace 8 meses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En Wall Street, arrancan las presentaciones de resultados corporativos, con protagonismo para el sector bancario, que redondea un 2024 sobresaliente con unos beneficios por encima de lo esperado y favorecidos por los elevados tipos de interés. En España, la temporada la inicia Bankinter el próximo jueves. A la espera de la reunión de la FED Más allá del Ibex35, el dólar cotiza plano mientras que el petróleo corrige y cambia su tendencia alcista de los últimos 4 meses en una sesión protagonizada por el dato de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que finaliza por encima de lo esperado. Las miradas ya apuntan a la próxima reunión de la Reserva Federal prevista para el 29 de enero. Por su parte, el oro cotiza con un 0,85% de subida, dibujando máximos de las últimas 5 semanas en los 2.700 dólares por onza marcado previamente con un doble techo. La contraparte la pone un Bitcoin que tras recuperar la cota de los 100.000 dólares, retrocede de nuevo hasta el soporte de los 98.500 dólares.

