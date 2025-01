El índice de volatilidad VIX CBOE (VIX), que sube cuando los inversores en los mercados de futuros y opciones anticipan un fuerte aumento de la volatilidad del índice S&P 500, ha subido más del 15% hoy. Esto refleja las crecientes preocupaciones de los inversores sobre la evolución del mercado tras la apertura del mercado bursátil estadounidense. Como resultado, la demanda de coberturas de volatilidad está aumentando y el nerviosismo está llevando a muchos fondos e inversores a cubrir sus posiciones mediante la exposición al índice VIX. Las caídas de las acciones de gigantes tecnológicos como Nvidia, Amazon y Meta Platforms durante las operaciones previas al mercado están aumentando la probabilidad de un peligroso efecto de desapalancamiento en todo el mercado. Esto podría dar lugar a una ola de llamadas de margen desencadenadas por la exposición a las acciones tecnológicas dentro del Nasdaq y el índice en general. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Solo después de la apertura del mercado estadounidense habrá suficiente liquidez para evaluar la reacción final del mercado al eficiente modelo de inteligencia artificial de China, DeepSeek. Este modelo ha alcanzado los principales índices de referencia de Estados Unidos y afirma haberlo logrado con una inversión mínima (aproximadamente 6 millones de dólares) en comparación con empresas estadounidenses como OpenAI y Meta. Actualmente, las acciones de Nvidia han bajado un 13% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos.

Cotización del VIX Desde el “volmageddon” de diciembre, ya hemos presenciado dos picos de volatilidad significativos. Sin embargo, la reacción actual es mucho más dinámica y el temor de los inversores parece mucho mayor. Este temor se basa en una amenaza real a las valoraciones de muchas empresas, que podría surgir de un cambio en las estrategias de inversión en inteligencia artificial. Tal cambio pondría una presión significativa sobre los proveedores de infraestructura de IA Fuente: xStation5

