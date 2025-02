El índice Hang Seng lidera las subidas con un 2%

Los mercados de Asia y el Pacífico en general acogieron con agrado el retraso en la guerra comercial de Trump. El índice Hang Seng lidera las subidas (+2,05%), impulsado por las empresas comerciales e industriales. El Shanghai Composite ha subido un 0,1%, el índice Kospi de Corea del Sur ha subido un 0,25%, mientras que el Nikkei de Japón ha bajado un 0,8%. Se retirará una cantidad significativa de liquidez del mercado monetario chino, ya que las autoridades pretenden recuperar 2,4 billones de yuanes antes de fin de mes para reembolsar los préstamos del banco central utilizados para la implementación de la política fiscal. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este ajuste monetario se alinea con los esfuerzos de las autoridades chinas para contrarrestar una mayor depreciación del yuan frente al dólar en medio de la incertidumbre relacionada con los aranceles. Noticias de Estados Unidos Wall Street no se vio afectado por los datos de inflación de los productores más altos de lo esperado de ayer ni por la nota del presidente Trump sobre los nuevos aranceles recíprocos a los países que actualmente gravan las importaciones de los EE. UU. Se espera que los detalles específicos de estos aranceles se presenten a Trump a principios de abril, y ha establecido un plazo de 180 días para su implementación. Los principales índices estadounidenses cerraron la sesión del jueves en verde (Nasdaq: +1,50%, S&P 500: +1,04%, DJIA: +0,77%, Russell 2000: +1,17%), mientras que los futuros se negocian sin cambios, lo que refleja la incertidumbre antes de la sesión de hoy. Google y Apple han restaurado TikTok en sus tiendas de aplicaciones después de que Donald Trump levantara la prohibición de la plataforma en los EE. UU. y anunciara que no habría sanciones por distribuir la aplicación. El índice del dólar estadounidense (USDIDX) ha bajado otro 0,18%, ya que los inversores reducen sus expectativas con respecto al proteccionismo de Trump. A pesar de la volatilidad semanal, el dólar se debilitó casi un 2,5% en febrero frente a una cesta de divisas, la mayor caída mensual desde noviembre de 2023. Otras noticias de la mañana Los metales preciosos siguen en alza. El oro ha subido un 0,17% adicional (2.933,35 dólares la onza), la plata continúa su repunte alcista desde ayer (+1,63%; 32,87 dólares la onza), mientras que los futuros del platino y el paladio cotizan un 0,25% y un 0,7% más, respectivamente. Los futuros de materias primas energéticas también están subiendo (WTI: +0,15%; Brent: +0,06%; NATGAS: +2,09%). La volatilidad del mercado hoy estará determinada por los datos de ventas minoristas estadounidenses (se espera una caída intermensual), la producción industrial (se prevé un menor crecimiento intermensual) y los precios del comercio exterior estadounidense. En la eurozona, la revisión de las últimas lecturas del PIB y de los datos del IPC, del IPC suizo y del IPCA español serán una atención clave.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.