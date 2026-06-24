El mercado surcoreano recupera el pulso. Tras la fuerte corrección registrada en la sesión anterior, el índice KOSPI ha dado un giro contundente y avanza un 3,25% este miércoles, impulsado por el fuerte desempeño de los gigantes tecnológicos. Samsung Electronics lidera las ganancias después de anunciar un programa de recompra de acciones, mientras que SK Hynix suma un tímido 0,98%, devolviendo el optimismo a los inversores y apuntalando el rebote de la bolsa de Seúl.

El KOSPI rebota tras el desplome, pero mantiene pérdidas en la semana

El KOSPI afrontaba esta sesión con un desafío mayúsculo: digerir el desplome cercano al 10% sufrido en la jornada anterior. Y, por el momento, la respuesta ha sido contundente. El mercado no solo ha conseguido frenar la caída, sino que ha protagonizado un notable rebote que devuelve parte de la confianza a los inversores. Aun así, el balance semanal continúa en terreno negativo, con una caída acumulada de alrededor del 4,44%.

El brusco deterioro del sentimiento hacia el sector tecnológico golpeó con especial intensidad al índice KOSPI, dada su elevada exposición a las grandes compañías del segmento. La presión vendedora se vio además amplificada por los movimientos en los ETF apalancados, acelerando las correcciones. Sin embargo, conviene poner este episodio en perspectiva: en lo que va de año, el principal selectivo surcoreano acumula una espectacular revalorización del 96,56%, consolidándose como uno de los mercados con mejor comportamiento entre las economías emergentes.

Samsung lidera la recuperación del KOSPI con una recompra histórica de acciones

La recuperación de la bolsa surcoreana tiene un claro protagonista: Samsung Electronics. La tecnológica, que junto con SK Hynix concentra una parte muy significativa de la capitalización del KOSPI, ha anunciado un ambicioso programa de recompra de acciones por valor de casi 90 billones de wones (unos 55.000 millones de euros), una medida aprobada tras las crecientes presiones de accionistas y empleados para mejorar la distribución de los beneficios generados durante el auge de la inteligencia artificial.

Para el mercado, la noticia supone una potente señal de confianza. Por un lado, introduce un comprador de gran tamaño capaz de sostener la cotización de la compañía; por otro, ejerce presión sobre los inversores bajistas, que se ven obligados a cerrar posiciones y recomprar acciones para limitar pérdidas, contribuyendo así al impulso alcista.

El efecto ha sido inmediato. Después de desplomarse más de un 12% en la sesión anterior, Samsung Electronics ha protagonizado un fuerte rebote y ha cerrado la jornada con una ganancia cercana al 9,84%, recuperando buena parte del terreno perdido. El movimiento refuerza el optimismo en torno a la compañía, que acumula una revalorización del 162,18% desde comienzos de año. Además, su fuerte rebote ha servido de catalizador para otros valores tecnológicos, entre ellos SK Hynix, contribuyendo decisivamente a la recuperación del KOSPI.

Más allá del caso concreto de Samsung, el KOSPI ha vuelto a exhibir su capacidad para recuperarse con rapidez de correcciones severas. Este historial de rebotes contundentes ha llevado a muchos participantes del mercado a interpretar las fuertes caídas recientes como una oportunidad de entrada más que como el inicio de un cambio de tendencia estructural.

Aun así, el alivio mostrado por la bolsa de Seúl no implica que hayan desaparecido las dudas sobre el sector tecnológico. La incertidumbre que desencadenó la reciente corrección continúa presente y sigue ejerciendo presión sobre buena parte de los mercados asiáticos. Los inversores mantienen la cautela ante unas valoraciones exigentes y la posibilidad de que las expectativas vinculadas al auge de la inteligencia artificial hayan corrido por delante de los fundamentales de algunas compañías.

Por ello, aunque la contundente reacción de Samsung ha permitido devolver la confianza al mercado surcoreano en el corto plazo, el sentimiento hacia la tecnología sigue siendo frágil y cualquier señal de desaceleración podría volver a traducirse en episodios de elevada volatilidad en la región.