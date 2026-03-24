El mercado premia su estrategia con un rally sostenido y expectativas de crecimiento estructural.

SK Hynix como uno de los grandes ganadores del ciclo de IA.

Durante el año pasado pudimos comprobar cómo los flujos de inversión dentro de la inteligencia artificial se dirigían principalmente hacia la infraestructura física, como bases de datos y chips.

Estos, además, coinciden con los principales cuellos de botella dentro de la cadena de valor de la inteligencia artificial: ante una demanda ingente por parte de los grandes hiperescaladores americanos, la oferta no es capaz de crecer al mismo ritmo.

Los centros de datos tardan tiempo en construirse y aumentar capacidad, y la ampliación o creación de fábricas de chips requiere inversiones intensivas en capital y largos periodos hasta poder operar.

Si a esto le sumamos una evolución tecnológica dinámica y unas necesidades cambiantes de los modelos de IA, nos encontramos con uno de los procesos estratégicos más complejos para las compañías productoras de chips.

Dentro del sector de fabricantes de chips, existe un verdadero cuello de botella: el nicho de productores de memoria HBM, DRAM y NAND. Este es el auténtico punto crítico, ya que únicamente participan tres grandes jugadores: Micron, SK Hynix y Samsung. En concreto, uno de ellos ha anunciado un movimiento que ha impulsado su cotización un 5,6% en bolsa.

SK Hynix acelera su ofensiva global en memoria avanzada

SK Hynix ha puesto en marcha una estrategia de expansión sin precedentes para consolidarse como líder mundial en memoria avanzada para inteligencia artificial. La compañía combina inversiones récord en maquinaria EUV, planes para captar capital en Estados Unidos y un dominio creciente en el mercado de HBM.

La compañía vive un rally que la coloca entre los valores con mayor revalorización del año pasado y del inicio de este. Si miramos distintas temporalidades, su crecimiento en bolsa es impresionante: la acción sube un 50% desde inicios de año, un 280% en seis meses y un 366% en doce meses.

¿Qué impulsa las acciones de SK Hynix?

La inteligencia artificial ha provocado una demanda masiva de chips HBM y NAND, esenciales para entrenar y almacenar modelos de IA. Esta demanda no ha podido compensarse con un aumento de oferta debido al reducido número de jugadores y a la dificultad de ampliar capacidad. El resultado ha sido una subida exponencial en los precios de estos chips, que ha impulsado los márgenes e ingresos de las compañías del sector, disparando su cotización desde inicios del año pasado.

En el caso de SK Hynix, el valor se vio impulsado por varios anuncios que fueron recibidos con optimismo por los inversores.

Compra récord de maquinaria EUV a ASML

SK Hynix ha firmado un pedido de 11,9 billones de wones (7.900 millones de dólares) para adquirir equipos de litografía EUV de ASML, en uno de los mayores encargos de este tipo jamás realizados. La maquinaria EUV es esencial para fabricar DRAM avanzada y HBM, componentes críticos para los aceleradores de IA.

Con este movimiento, SK Hynix busca asegurar capacidad para producir HBM3E y HBM4E en grandes volúmenes y responder a la explosión de demanda generada por la inteligencia artificial.

Plan para salir a bolsa en Estados Unidos

La compañía está estudiando emitir ADRs en Estados Unidos con el objetivo de recaudar alrededor de 10.000 millones de dólares. Dichos fondos se destinarían a construir infraestructura de IA y ampliar la capacidad de producción de memoria.

Tal como resume Ha Seok-Keun, de Eugene Asset Management, la entrada en EE. UU. permitiría que el mercado valorase adecuadamente el papel dominante de SK Hynix en memoria para IA.

Un ganador del boom global de memoria

El ascenso de SK Hynix ha sido meteórico: sus acciones han subido un 364% en el último año, convirtiéndose en uno de los principales motores del +110% del Kospi.

El patrón es evidente: la compañía combina dominio técnico en HBM, acceso a financiación internacional y una posición privilegiada en el ciclo de la inteligencia artificial. Todo ello la sitúa como uno de los grandes ganadores del nuevo paradigma de memoria para IA.