El mercado apuesta de nuevo por los metales

Sesión de consolidación entre los principales selectivos mundiales, después de las fuertes subidas en la última sesión ante la expectativa de nuevos avances en las negociaciones entre EEUU e Irán. El optimismo ante la resolución de la guerra ha impulsado la confianza de los inversores, pero el reciente avance de las acciones también se ha visto favorecido por los sólidos resultados empresariales y las señales de resiliencia económica.

El Ibex 35 alcanza los 18.000 puntos

El Ibex 35 se estabiliza en los 18.000 puntos gracias a la recuperación de los sectores más penalizados desde el inicio del conflicto. Entre ellos encontramos un día más a las aerolíneas, acereras y la banca. Dentro de este último destacan las subidas de Sabadell, que ayer confirmó el nombramiento del nuevo CEO, el cual tendrá que demostrar que el rechazo de la fusión con BBVA fue una buena decisión, así como enfrentarse a un mercado hipotecario tensionado. La propia directiva admitía la pérdida de cuota de mercado.

Entre las empresas más castigadas del día encontramos a Rovi. La compañía decepcionó ayer con sus resultados y su reducción de previsión de crecimiento para el resto del año. La directiva ha cometido un error de cálculo grande en dos de sus principales negocios. El primero las heparinas y el segundo en la fabricación a terceros con las jeringuillas precargadas. Los cambios en el guidance son en general frecuentes en el mercado, pero el recorte ha sido muy importante y no ha venido por un problema particular, sino por variables completamente diferentes que afectan a partes importantes del negocio. Esto genera desconfianza en el mercado y es normal que veamos fuertes caídas en el valor, que además cotiza a múltiplos exigentes.

Además, también tenemos descensos en Endesa, que presentó sus cifras ayer al cierre pero no convencieron al mercado a pesar del aumento del beneficio neto de más del 24%. Las ventas liberalizadas cayeron un 5%, lo que puede preocupar a los inversores porque es el negocio en el que Endesa tiene más flexibilidad para establecer sus tarifas.

Los metales preciosos rebotan

Las acciones americanas continúan subiendo impulsadas por las tecnología. La recuperación del mercado desde finales de marzo ha sido impulsada por el menor número de acciones registrado hasta la fecha, lo que ha llevado la concentración del mercado estadounidense a un máximo histórico y ha provocado advertencias sobre la fragilidad del repunte. En cualquier caso, el S&P 500 se mantiene encaminado a su sexta semana consecutiva de subidas.

En otros mercados los metales recuperan la tendencia de principios de año. Especialmente llamativo resulta el caso de la plata que podría iniciar una nueva escalada gracias a la debilidad del dólar, su utilidad en industria clave de la economía como las renovables o la IA, y las importaciones récord de China.

Por último, el petróleo desciende con fuerza, prolongando sus descensos, ante las posibles señales de progreso en los esfuerzos por poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán y reabrir el estrecho de Ormuz. Según el acuerdo, presentado a Irán el miércoles, ambas partes también permitirían el tránsito a través de esta vía marítima vital, lo cual transformaría la guerra de Irán en una guerra de precios, que podría llevar al precio del barril a niveles muy inferiores de lo actual.