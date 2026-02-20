El Ibex 35 empieza con dudas una sesión marcada por la inestabilidad en Oriente Medio y el dato de inflación en Estados Unidos. En Europa el tono era incluso algo más negativo al comienzo de la sesión y en el CAC francés veíamos descensos más profundos, que ya se han borrado. En cualquier caso, estamos en una jornada donde esperamos una alta volatilidad.

Empresas que más suben del Ibex 35

Amadeus lidera la sesión con subidas de casi el 2% a la espera de que la semana que viene presente sus resultados del cuarto trimestre. La compañía es una de las que está en el punto de mira de los inversores que piensan que la IA dañará a las empresas de software, por lo que sus cifras serán clave. Por su parte, Mapfre repunta ligeramente después de que su presidente haya pedido en un acto público que los gobiernos den un poco más de apoyo para incorporar el seguro de vida. La compañía sigue sin encadenar varios trimestres de un buen comportamiento en el segmento de vida riesgo. En cualquier caso, en Iberia consiguió un crecimiento del 4,4% en las primas de vida riesgo en el año 2025, por lo que la compañía va encontrando hueco en el mercado.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Aena siguen sufriendo las consecuencias de las tensiones que hay alrededor de las subidas de tarifas. Las aerolíneas siguen sin estar conformes y esto empieza a pesar en la cotización de la compañía, que además enfrenta un lustro de inversiones importantes que podrían deteriorar la generación de caja. También vemos debilidad en ciertas utilities, aunque la rentabilidad de la deuda pública está descendiendo.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.