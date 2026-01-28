Micron Technologies, una de las firmas estrella del sector de semiconductores, ha anunciado una inversión de 24.000 millones de dólares en Singapur durante la próxima década para reforzar su capacidad de producción ante la elevada demanda de chips y los persistentes problemas de oferta. Esta noticia, junto con los sólidos resultados de ASML, ha impulsado las acciones de Micron un 5% durante la sesión de ayer, y actualmente sube otro 4% en premarket.

¿Por qué las acciones Micron se disparan en 2026? Factores clave del rally

La expansión de Micron en Asia no es nueva. A comienzos de año, la compañía ya anunció la compra de una fábrica de PSMC en Taiwán por 1.800 millones de dólares. Estas inversiones estratégicas, sumadas al buen comportamiento del sector y a las expectativas de crecimiento, han reforzado la confianza de los accionistas.

Micron es, sin duda, una de las compañías con mejor rendimiento del mercado. En lo que llevamos de 2026, sus acciones se han disparado un 40%, mientras que en los últimos doce meses han logrado revalorizarse un 330%.

Este es otro ejemplo de compañías del sector de los semiconductores que se están beneficiando del impulso de la inteligencia artificial. A pesar de encontrarse en una fase inicial del proceso de producción de modelos de IA, Micron ha sabido materializar estos beneficios mediante la fabricación de soluciones avanzadas de memoria y almacenamiento.

A diferencia de otras compañías de menor tamaño, Micron ya muestra un sólido crecimiento tanto en margen bruto como en ingresos. Por ello, no se trata de una empresa que esté perdiendo dinero ni cuya capitalización dependa únicamente de una narrativa futura, como ocurre con grandes referentes de la IA como OpenAI, cuya rentabilidad se basa en estimaciones a largo plazo y que actualmente aún registra pérdidas.

¿Qué hace Micron y por qué es esencial para la inteligencia artificial?

Dentro de la cadena de valor de la inteligencia artificial conviven distintos tipos de compañías: fabricantes de maquinaria, diseñadores de chips, productores de memoria, centros de datos y desarrolladores de modelos. Micron se sitúa en la categoría de fabricantes de memoria, un componente esencial para cualquier sistema de computación moderno.

La empresa diseña y fabrica chips DRAM y NAND, utilizados no solo en superordenadores de IA, sino también en teléfonos móviles, consolas, ordenadores y dispositivos de almacenamiento.

Es importante diferenciar que, aunque Micron produce chips, no compite directamente con NVIDIA o AMD, cuyos productos (GPU) están orientados al procesamiento intensivo de datos. Micron se centra en la memoria y almacenamiento, un segmento crítico para que los modelos de IA funcionen con rapidez y eficiencia.

Nueva inversión en Asia: ¿en qué consiste?

La nueva inversión de 24.000 millones de dólares de Micron en Asia se destinará a construir una fábrica en Singapur con el objetivo de ampliar la producción de chips NAND. El proyecto contempla una planta de 700.000 pies cuadrados, cuya producción comenzará en 2028.

Los chips NAND se caracterizan por su capacidad de almacenar información sin necesidad de energía, y se utilizan en dispositivos como SSD, memorias USB y sistemas de almacenamiento de alto rendimiento. Esta inversión refuerza la estrategia de Micron de aumentar su presencia en Asia, donde los costes son más competitivos y la cadena de suministro está más integrada.

¿Cómo impacta la inversión de Micron en el sector de semiconductores?

Este tipo de noticias tan relevantes, ya sean positivas o negativas, suelen tener un impacto que va más allá de la propia compañía afectada. No solo influyen en su cotización, sino que tienden a trasladarse al resto de empresas competidoras o a aquellas que ocupan distintas posiciones dentro de la cadena de producción de la inteligencia artificial.

Un claro ejemplo de ello fue el buen comportamiento reciente del sector, tanto en Estados Unidos como en Europa, impulsado por los sólidos resultados de ASML y por noticias relevantes como la anunciada ayer por Micron Technologies. Este efecto se reflejó en una subida generalizada del sector de los semiconductores en ambos mercados, con avances del 5% en Estados Unidos y del 3% en Europa en la jornada de ayer y del 30% en Estados Unidos y del 17% en Europa en lo que va de año.

A nivel individual, compañías como NVIDIA, AMD, Broadcom o TSMC cerraron la sesión al alza, cada una representando un eslabón diferente dentro de la cadena de valor del sector.

¿Cómo afecta la subida del precio de la RAM a Micron y al mercado?

Recientemente, hemos escuchado que el precio de la memoria RAM ha experimentado una subida drástica, con incrementos de más de tres dígitos en 2025. Además, se espera que esta tendencia continúe en 2026, con un crecimiento adicional de doble dígito medio. Estas subidas de precios se deben principalmente a un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ya que la capacidad productiva no ha podido responder de forma inmediata al crecimiento exponencial de la demanda derivada de las inversiones en inteligencia artificial. ¿Cómo afectan estas subidas a Micron y al resto de compañías?

En el caso de Micron, el impacto es claramente positivo. La compañía se está beneficiando de una fuerte demanda que le permite incrementar precios sin sufrir cancelaciones o reducciones de pedidos por parte de sus clientes. Como consecuencia, se produce un fuerte aumento de los ingresos y de las estimaciones de beneficios, lo que se refleja en una mejora de las expectativas del mercado y en el comportamiento de su cotización.

Por el contrario, los principales perjudicados por estas subidas son los clientes de los fabricantes de memoria RAM. Esto incluye tanto a empresas vinculadas a la inteligencia artificial como a fabricantes de dispositivos de consumo, como teléfonos móviles, ordenadores o consolas, que ven incrementados sus costes de producción.

¿Cómo comprar acciones de Micron desde XTB?

