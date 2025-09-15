El Nasdaq 100 abre en positivo liderado por Tesla

El Nasdaq 100 abre la sesión del lunes en terreno positivo liderada por las acciones de Tesla. La semana estará marcada por los anuncios de los diferentes bancos centrales a nivel mundial donde conoceremos las perspectivas y las políticas monetarias que se llevarán a cabo. El mercado continúa descontando la reducción de tipos por parte de la FED.

Las acciones destacadas del Nasdaq 100

En la zona alcista del índice encontramos el rendimiento positivo de Intel (+5%), ASML (+4.25%), Warner Bros (2%), Starbucks (1,6%), Amazon (+1,6%), Micron (1,2%) y Applovin (1,25%). En la zona bajista del Nasdaq 100, por el contrario, destacan MicroStartegy (-1,6%) tras el retroceso de Bitcoin, Palantir (-09%), Airbnb (-0,5%) y Netflix (-0,1%).

En relación con las Siete Magníficas el desempeño es positivo y el selectivo está liderado por el avance de Tesla (+5,5%). También suben Alphabet (+3,8%), Amazon (+1,6%), Apple (+0,6%), Microsoft (+0,2%), Meta (+0,1%), mientras que Nvidia retrocede un 1,1%.

Sentimiento del Nasdaq 100

El sentimiento general del Nasdaq 100 es positivo y el índice tecnológico avanza más de un 0,50% en la jornada de hoy, a la espera de la reunión de la FED del próximo miércoles.

Fuente: Plataforma de XTB

Tesla lidera el Nasdaq 100

Las acciones de Tesla (TSLA.US) avanzan un 5,5% tras recuperar la confianza de los inversores. El nuevo paquete retributivo planteado a Elon Musk y la compra millonaria de acciones por parte del magnate han devuelto a Tesla la cotización en terreno positivo respecto al inicio de año. Lo que ha sido un año negativo para la compañía parece comenzar a moverse en terreno más firme tras los nuevos movimientos de Elon Musk y su nueva apuesta por la compañía. No obstante, deberemos esperar a ver como reacciona el mercado a la inversión en robotaxis y los nuevos robots humanoides por los que apuesta su CEO.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.