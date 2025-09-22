El Nasdaq 100 abre la sesión con cautela

El Nasdaq 100 inicia la sesión del lunes con un comportamiento ligeramente bajista y movimientos limitados, reflejando la cautela de los inversores al comienzo de la semana. La atención del mercado estará centrada en la publicación de referencias macroeconómicas clave, entre ellas los índices PMI, el dato de PIB y el PCE.

Las acciones destacadas del Nasdaq 100

Dentro del Nasdaq 100, el sesgo alcista lo encabeza ASML (+3,3%), que extiende su tendencia positiva apoyada en la fortaleza del sector de semiconductores. También registran avances Microchip (+0,9%), Intuit (+0,4%) e Intel (+0,9%), consolidando un tono favorable en segmentos tecnológicos específicos.

En contraste, la parte baja del índice está dominada por MicroStrategy (-3%), arrastrada por la corrección del Bitcoin. También destacan los descensos en Airbnb (-1,5%), Palantir (-1,5%), Adobe (-1,25%) y Lululemon (-0,8%), reflejando un retroceso más generalizado en valores de crecimiento y consumo.

Respecto a las Siete Magníficas, el desempeño se presenta mixto. Tesla (+3,1%) lidera las subidas, acompañada por Apple (+2,2%) y Meta (+0,4%). Por el lado negativo, se observan retrocesos en Alphabet (-0,2%), Nvidia (-0,7%), Microsoft (-0,7%) y Amazon (-1,3%).

Sentimiento del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 muestra hoy un sesgo bajista, aunque sin variaciones significativas en los precios. La desaceleración del mercado laboral junto con los recortes de tipos en Estados Unidos ha comenzado a redefinir el escenario económico del país. A lo largo de la semana, los inversores deberán seguir de cerca la publicación de los principales indicadores macroeconómicos de la economía estadounidense.

Noticias del Nasdaq 100

Las acciones de Tesla (TSLA.US) avanzan un 3,1% tras el anuncio negativo de su principal competidor BYD. La compañía de Warren Buffet, Berkshire Hathaway, ha retirado la inversión en la compañía de coches eléctricos tras 17 años. Aunque este hecho afecte a todo el sector, Tesla ha demostrado ser mucho más que una empresa de coches eléctricos y el mercado confía en Musk para poder recuperar la cuota que ha cedido en el último año.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

