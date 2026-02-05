El Nasdaq 100 cae con fuerza ante la debilidad del sector tecnológico

Conclusiones clave Récord de capex de Alphabet: ¿ya no son suficientes?

Panorama sombrío del mercado laboral.

Qualcomm se recupera de su caída inicial en medio de malas previsiones.

Broadcom se beneficia de la carrera por los gastos de capital.

El Nasdaq 100 retrocede

El Nasdaq 100 sufre caídas y los índices americanos en general están en rojo. Desde principios de semana, los principales índices de Wall Street ya han caído más de un 6%. Los principales factores son la decepción con los resultados de algunos gigantes tecnológicos, así como las dudas sobre la justificación y el ritmo del próximo ciclo de recortes de tipos de interés a la luz de los nuevos datos. En la apertura de la sesión de Estados Unidos, el S&P 500 baja aproximadamente un 1,5%, mientras que el Nasdaq 100 desciende un 1,2%. El Russell 2000, por su parte, cae un 0,7%, mientras que el Dow Jones pierde un 0,4% Datos macroeconómicos Challenger publicó su informe de despidos. La cifra aumentó en enero de 35.000 a 108.000.

También se publicaron los datos de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. La cifra de solicitudes iniciales superó el consenso del mercado. Los inversores esperaban un aumento a 213.000, pero la cifra fue de 231.000.

Las solicitudes continuas fueron inferiores a las esperadas. También aumentaron, pero solo a 1.844 millones frente a los 1.850 millones esperados.

El informe JOLTS también mostró una desaceleración mayor de lo esperado: se crearon 6,5 millones de empleos frente a los 7,2 millones esperados. Esto representa un descenso respecto a los 6,9 millones del mes anterior. Gráfico del Nasdaq 100 Fuente: xStation5 El precio del Nasdaq 100 rompió clara y bruscamente la línea de tendencia alcista establecida desde noviembre de 2025. Los vendedores tomaron el control con decisión, descendiendo por debajo del soporte del 38,2% de Fibonacci y también de la EMA de 100 períodos. La primera zona de resistencia fuerte encontrada es el nivel del 50% de Fibonacci. Si los compradores quieren frenar posibles caídas, será necesario un rápido retorno por encima del 38,2% de Fibonacci. De no ser así, es probable una nueva caída hacia el 61,8% de Fibonacci. Noticias de la empresa: Alphabet: Las acciones caen tras el anuncio de una inversión masiva en capex, de hasta 185.000 millones de dólares en 2026. La acción ha bajado casi un 4 %. Las acciones caen tras el anuncio de una inversión masiva en capex, de hasta 185.000 millones de dólares en 2026. La acción ha bajado casi un 4 %.

ARM Holdings: La compañía inicialmente baja tras la publicación de sus resultados debido a unas previsiones de ventas débiles, especialmente en el mercado de smartphones, pero posteriormente recupera las pérdidas. El precio ha subido alrededor de un 2%.

Hershey Company: El conglomerado alimentario publicó resultados superiores a las expectativas. La compañía destaca el aumento de precios, las nuevas líneas de productos y la resiliencia de los consumidores.

Qualcomm: Durante su presentación de resultados, la compañía presentó unas previsiones de ventas decepcionantes. La dirección señala que los precios de las memorias han entrado en una fase de destrucción de la demanda, lo que afecta al mercado general de dispositivos electrónicos. Las acciones han bajado casi un 10%.

Broadcom: El fabricante de semiconductores sube hasta un 4% gracias a los nuevos planes de inversión de capital récord de los gigantes tecnológicos.

Carrier Global: El fabricante de soluciones de climatización publicó unos resultados de ventas débiles; la acción ha bajado más del 6%

